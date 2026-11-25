Calciomercato Monza: Gustavo Varela potrebbe davvero partire a gennaio. Ecco il prezzo per la possibile cessione del portoghese

Il nome di Gustavo Varela è destinato a diventare uno dei principali protagonisti della prossima sessione invernale di calciomercato. Le prestazioni offerte dal calciatore con la maglia del Monza non sono passate inosservate, attirando l’attenzione di numerose società pronte a darsi battaglia già a gennaio pur di assicurarsi il suo cartellino. Una situazione in rapida evoluzione che pone il club brianzolo in una posizione di assoluta forza negoziale, con una valutazione economica già ben delineata.

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La valutazione del Monza e l’assalto dei club italiani ed esteri

Sul talento di Varela si è ormai acceso un forte interesse trasversale, che coinvolge in primis diverse big della Serie A ma inizia a varcare anche i confini nazionali. Il Monza, consapevole del valore tecnico e del potenziale di crescita del giocatore, ha già stabilito la soglia minima per sedersi al tavolo delle trattative e valutare un eventuale addio a metà stagione: per lasciarlo partire già a gennaio, servirà un’offerta intorno ai 30-35 milioni di euro secondo Fabrizio Romano.

Scenario aperto per gennaio: possibili blitz e colpi di scena

La presenza contemporanea di pretendenti italiane e di società estere pronte a monitorare costantemente la crescita di Varela rende il dossier particolarmente caldo in vista dell’apertura ufficiale dei trasferimenti invernali. Con un prezzo fissato tra i 30 e i 35 milioni di euro, il Monza non ha alcuna fretta di svendere il proprio pezzo pregiato, ma davanti alla proposta giusta potrebbe effettivamente aprire alla cessione immediata, lasciando la porta spalancata a improvvisi blitz e colpi di scena nelle prossime settimane.