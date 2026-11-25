Verso le elezioni FIGC, il duello Galliani-Malagò agita la Lega Serie A: il nodo dei consiglieri federali

Si avvicina l’appuntamento elettorale del prossimo 14 dicembre per la presidenza della FIGC, con il duello tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò che sta ridisegnando gli equilibri interni alla Lega Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il fronte compatto che nella precedente tornata aveva sostenuto Malagò appare oggi profondamente diviso, con club come Inter e Atalanta usciti dalla coalizione e big quali Juventus e Milan ancora in fase di valutazione.

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Cinque candidati per tre posti da consigliere federale

La tensione non riguarda soltanto il vertice federale, ma coinvolge direttamente anche l’elezione dei tre consiglieri federali spettanti alla Serie A. Ai tre uscenti nuovamente in corsa Stefano Campoccia per l’Udinese, Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta si sono infatti aggiunti il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il patron della Lazio Claudio Lotito, intenzionato a rientrare nel Consiglio Federale.

Con ogni club chiamato a esprimere una singola preferenza, gli equilibri numerici diventano decisivi: l’asse guidato da Marotta a sostegno di Galliani rischia di trovarsi in minoranza rispetto ai circa undici club che garantiscono a Malagò il sostegno minimo per presentare la candidatura. In questo scenario pesa anche la posizione della Lazio, orientata verso una nuova astensione sulla presidenza nonostante lo stretto legame politico e personale tra Lotito e Galliani, entrambi senatori di Forza Italia. Proprio per evitare esclusioni eccellenti, prende quota l’ipotesi del voto disgiunto, come sostenere Malagò alla presidenza e indicare Marotta come consigliere.

La sfida tra le componenti e il caso Assoallenatori

Sul fronte degli altri undici consiglieri federali espressione delle diverse componenti, i candidati in lizza sono dodici. Spicca in particolare la candidatura di Fabio Lozzi, che punta a rappresentare una linea di discontinuità all’interno dell’Assoallenatori rispetto alla storica gestione di Renzo Ulivieri in un clima reso ancora più delicato dai procedimenti civili e penali legati al commissariamento del comitato Lazio.