Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato dopo la vittoria in Champions League contro l’AEK Atene. Le dichiarazioni

Prosegue la splendida favola europea del Como, che davanti al pubblico dello stadio Sinigaglia supera di misura l’AEK Atene per 1-0 e compie un passo decisivo verso la qualificazione al turno successivo di Champions League, quantomeno attraverso i playoff. A scardinare la retroguardia greca è stato un gran gol di Luis Milla, autentico trascinatore di una formazione capace di imporsi nonostante una lunga lista di assenze. Nel post-partita, l’allenatore lariano Cesc Fàbregas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il successo e la crescita del gruppo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Fàbregas tra sogno Champions League e priorità Serie A

Il tecnico spagnolo ha sottolineato la maturità espressa dalla squadra in un contesto competitivo complesso, pur ribadendo come il campionato resti l’obiettivo primario per il club lombardo:

“Era una vittoria importante per noi, perché in Champions il livello è alto. Anche se oggi non avessimo vinto, abbiamo giocato da squadra che non fa fatica. Il risultato è andato dalla nostra parte e dobbiamo continuare. La Serie A rimane la cosa più importante per noi, ma le notti di Champions così al Sinigaglia fanno effetto”.

Un successo pesante che conferma la solidità mentale e tattica del Como, sempre più a proprio agio anche sul palcoscenico internazionale.

L’elogio a Luis Milla e lo spirito di sacrificio nonostante l’emergenza

Gran parte dei meriti della serata vanno inevitabilmente a Luis Milla, match-winner contro l’AEK Atene e punto di riferimento della mediana lariana. Fàbregas ha celebrato il rendimento del centrocampista spagnolo con una battuta sul suo valore di mercato, evidenziando al contempo lo spirito battagliero di una rosa falcidiata dagli infortuni:

“L’abbiamo preso per 6 milioni, forse ora a gennaio lo vendiamo per 20 (ride, ndr). È un giocatore forte, la sua carriera parla per lui. Ha una stabilità di gioco e grande personalità. La Champions ha un livello alto, ogni errore ti può penalizzare. Avevamo 8 indisponibili e abbiamo fatto 3 cambi. Ci sono cose da migliorare, ma mi è piaciuto come la squadra ha combattuto”.

Con questi tre punti il Como consolida la propria posizione in classifica europea e guarda con rinnovato entusiasmo ai prossimi impegni tra Serie A e Champions League.