Calciomercato Bologna, idea Benjamin Nygren del Celtic: storia e caratteristiche, chi è il possibile colpo rossoblù

Torna a battere con decisione la pista scozzese nei piani di mercato del Bologna. Dopo gli innesti riusciti in passato di Lewis Ferguson e Aaron Hickey, la dirigenza rossoblù ha messo nel mirino Benjamin Nygren, trequartista mancino classe 2001 di proprietà del Celtic, individuato dalla Gazzetta dello Sport come profilo ideale per alzare il peso offensivo nel 3-4-2-1 disegnato da Raffaele Palladino.

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Perché serve Nygren: i numeri realizzativi e il nodo trequarti

Da quando Palladino è subentrato in panchina il 16 settembre al posto di Domenico Tedesco, la squadra ha cambiato marcia raccogliendo 17 punti in otto gare (con quattro successi di fila contro Cagliari, Milan, Monza e Parma prima dell’1-1 con l’Udinese firmato da Nadir Zortea). Tuttavia, a fronte di dieci marcatori diversi mandati in rete, al Bologna manca un finalizzatore continuo alle spalle della punta:

Bottino attuale: tra i trequartisti rossoblù guidano Samuel Mbangula e Federico Bernardeschi a quota 3 gol , seguiti da Riccardo Orsolini a 2 , mentre Nicolò Cambiaghi (pur autore di quattro assist) e Jens Odgaard sono ancora a secco, con Piccoli e Dovbyk fermi a una marcatura ciascuno.

tra i trequartisti rossoblù guidano e a quota , seguiti da a , mentre (pur autore di quattro assist) e sono ancora a secco, con e fermi a una marcatura ciascuno. L’impatto dello svedese: al Celtic, Nygren viaggia invece al ritmo di un gol o assist ogni 104 minuti (8 reti e 6 passaggi vincenti in 21 presenze stagionali, di cui 6 gol in 13 gare di Premiership).

Dal double in Scozia al precedente al Dall’Ara: costi e ostacoli

Reduce da un’annata trionfale chiusa con 16 gol in campionato, il double Premiership-Coppa di Scozia, l’inserimento nella squadra dell’anno della PFA Scotland e l’esordio mondiale con la Svezia nel 5-1 sulla Tunisia, Benjamin Nygren conosce già lo stadio Dall’Ara, dove il 22 gennaio 2026 ha disputato la ripresa del 2-2 di Europa League contro gli emiliani.

Prelevarlo a gennaio non sarà però semplice. Acquistato dal Celtic nell’estate 2025 dal Nordsjaelland per 1,5 milioni di euro, il trequartista ha oggi una stima di mercato su Transfermarkt intorno ai 14 milioni. A complicare i piani del Bologna concorrono sia il lungo contratto fino al 2030 con gli scozzesi sia la forte concorrenza dell’Atalanta, pronta a inserirsi nella corsa allo svedese.