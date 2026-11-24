Genoa, notte in ospedale per Leo Ostigard: come sta e quali sono le condizioni del difensore norvegese

Momenti di forte apprensione in casa Genoa per le condizioni di salute di Leo Ostigard. Il difensore centrale norvegese ha infatti trascorso l’ultima notte ricoverato presso l’ospedale San Martino di Genova a causa di un improvviso malore che ha reso necessario l’immediato intervento dello staff medico e il successivo trasferimento nella struttura ospedaliera del capoluogo ligure.

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Il quadro clinico: esclusi rischi dopo gli accertamenti al San Martino

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, l’allarme è scattato in seguito all’insorgenza di un episodio febbrile acuto, accompagnato da un intenso mal di testa. Una sintomatologia improvvisa che ha spinto i sanitari a disporre il ricovero notturno per sottoporre il calciatore scandinavo a tutti gli approfondimenti diagnostici del caso.

Gli esami clinici effettuati nelle scorse ore presso il nosocomio genovese hanno fortunatamente dato esito rassicurante, escludendo particolari criticità o complicazioni di natura grave per il difensore rossoblù. Un sospiro di sollievo importante per l’ambiente del Genoa e per lo stesso calciatore, dopo lo spavento iniziale legato all’intensità dei sintomi manifestati.

Osservazione prolungata per tutta la giornata di martedì 24 novembre

Nonostante i riscontri medici abbiano dunque allontanato gli scenari più preoccupanti, i medici dell’ospedale San Martino hanno scelto la linea della massima prudenza. Ostigard resterà infatti ricoverato in regime di osservazione anche per l’intera giornata di oggi, martedì 24 novembre, così da consentire al personale sanitario di monitorare costantemente l’evoluzione del quadro febbrile e verificare il completo rientro dei parametri prima di autorizzare le dimissioni.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte del Genoa sulle condizioni del difensore norvegese e sui tempi previsti per il suo rientro al centro sportivo di Pegli.