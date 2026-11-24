Calciomercato Juventus, Luciano Spalletti chiede un centravanti fisico per rinforzare l’attacco bianconero. Gianluca Scamacca è il principale candidato

La Juventus si prepara a intervenire sul mercato di gennaio per completare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Nonostante il netto successo per 4-0 contro il Venezia, l’allenatore bianconero ha ribadito la necessità di aggiungere alla rosa un centravanti fisico, capace di giocare spalle alla porta e offrire nuove soluzioni tattiche.

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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il principale candidato sarebbe Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta che risponde alle caratteristiche richieste dal tecnico.

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Calciomercato Juventus, Spalletti chiede un numero 9: perché Woltemade e Kolo Muani non bastano

Nel postpartita contro il Venezia, Spalletti ha spiegato le difficoltà legate alle caratteristiche degli attaccanti attualmente disponibili.

«Kolo Muani ha corsa, fisico e resistenza, per cui può giocare anche da prima punta. Noi abbiamo bisogno di un giocatore lì perché non l’abbiamo comprato. Lo rimetterò perché serve qualcuno che giochi spalle alla porta nel calcio moderno».

Kolo Muani preferisce partire dalla sinistra, mentre Nick Woltemade, nonostante la statura vicina ai due metri, possiede caratteristiche maggiormente orientate alla costruzione del gioco.

L’obiettivo sarebbe quindi inserire una punta capace di proteggere il pallone, vincere i duelli fisici e valorizzare gli esterni offensivi.

Calciomercato Juventus, Scamacca è il favorito: la possibile formula con l’Atalanta

Gianluca Scamacca, alto 195 centimetri, rappresenterebbe il profilo ideale. L’attaccante conosce già Spalletti, con cui ha lavorato in Nazionale, ed è apprezzato anche dall’amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali.

La stagione del centravanti è stata finora condizionata dagli infortuni e dalla crescita di Nikola Krstovic, diventato la prima scelta di Maurizio Sarri.

Il direttore sportivo atalantino Cristiano Giuntoli, tuttavia, ha ribadito: «Contiamo molto su Gianluca».

Per questo, un’eventuale operazione non sarebbe semplice. Secondo le ricostruzioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League, soluzione che permetterebbe di distribuire l’investimento.

Al momento, però, non risultano accordi ufficiali tra le società.

Calciomercato Juventus, da Sorloth a Varela: tutte le alternative a Scamacca

La dirigenza bianconera segue anche altre possibili opportunità.

Alexander Sorloth, centravanti dell’Atletico Madrid alto 195 centimetri, potrebbe diventare più accessibile dopo aver perso spazio nelle rotazioni di Diego Simeone.

Un’altra possibilità è Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace con il contratto in scadenza a giugno 2027.

Restano inoltre sullo sfondo Folarin Balogun del Monaco, valutato circa 50 milioni di euro, Gustavo Varela del Monza, la cui valutazione sarebbe già salita intorno ai 35 milioni, e Joshua Zirkzee del Manchester United.

Come riferiscono anche Corriere dello Sport e Tuttosport, la priorità resta Scamacca, ma la fattibilità economica dell’operazione sarà determinante.

La richiesta di Spalletti è chiara: alla Juventus serve un riferimento offensivo con caratteristiche differenti da quelle degli attaccanti attualmente in rosa. La risposta potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio.