Mercato Monza: Pedro Obiang ha fatto questo annuncio sul futuro di Gustavo Varela prima del match contro la Fiorentina

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida casalinga contro la Fiorentina, il direttore sportivo del Monza, Pedro Obiang, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento attraversato dalla formazione brianzola. Tra il bilancio di questa prima parte di stagione in Serie A, le scelte di formazione adottate dallo staff tecnico e le inevitabili voci legate al prossimo calciomercato invernale, il dirigente biancorosso ha tracciato una linea chiara sulle ambizioni e sulle strategie del club.

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Il bilancio stagionale, la crescita dei giovani e l’importanza di Matteo Pessina

Il percorso compiuto finora dal Monza presenta luci e ombre, con la società consapevole di poter esprimere un potenziale ancora superiore rispetto a quanto raccolto fin qui. In questo contesto, la valorizzazione dei talenti emergenti e il recupero di pedine d’esperienza rappresentano due fattori chiave per cambiare marcia. Proprio su questi aspetti si è soffermato Pedro Obiang, accogliendo con grande favore il ritorno in campo del capitano Matteo Pessina: «Sta andando piano, piano. Ci aspettavamo di fare un po’ meglio, i giovani stanno dimostrando grande capacità, per loro è una grande opportunità. Ora è tornato Pessina, ci può dare una mano».

Dualismo tra i pali e mercato: la valutazione di Varela parte da 25-30 milioni

Tra i temi tecnici della serata spicca anche l’avvicendamento tra i pali, con la decisione di puntare dall’inizio su Thiam preferendolo a Tornqvist. Una scelta che il direttore sportivo ha ricondotto alla normale gestione meritocratica dello spogliatoio da parte dell’allenatore, sottolineando l’affidabilità di entrambi gli estremi difensori: «È una scelta dell’allenatore. Sono tutti e due molto forti, il mister sta tenendoli in gioco».

Inevitabile, infine, un passaggio sul futuro di Varela, uno dei pezzi pregiati della rosa brianzola finito nel mirino di numerosi club in vista della finestra di riparazione. Pur ribadendo la serenità e la totale applicazione del giocatore nel lavoro quotidiano, Obiang non ha nascosto l’esistenza di diversi sondaggi e ha fissato una prima base d’asta decisamente importante per sedersi al tavolo delle trattative: «Ci sono sicuramente tante offerte, ma noi le stiamo ascoltando. Il ragazzo è molto tranquillo, si allena al centro percento, vuole stare qua… Poi vedremo, le offerte arrivano. 25-30 milioni. Posso non dire niente per fortuna, dobbiamo aspettare. Iniziamo da questi numeri».