Joshua Zirkzee nel mirino di Como e Napoli in vista del calciomercato di gennaio. Da cosa dipende la sua cessione dal Manchester United

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, diverse società di Serie A iniziano a pianificare le proprie strategie per rinforzare i rispettivi reparti offensivi. Tra i profili più suggestivi pronti a infiammare le prossime settimane spicca nuovamente quello di Joshua Zirkzee. Dopo aver salutato il Bologna per approdare in Premier League tra le fila del Manchester United, il centravanti olandese classe 2001 è stato più volte accostato a un possibile ritorno nel campionato italiano. A studiare con attenzione i margini di manovra per riportarlo in Italia ci sono soprattutto due club secondo Sky: il Como e il Napoli.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’infortunio di Kean spinge il Como, il Napoli valuta il post-Lucca

Le ragioni che portano entrambe le dirigenze a guardare con interesse verso l’attaccante dei Red Devils nascono da precise esigenze tecniche legate alle prossime mosse di gennaio. Da un lato, il Como deve fare i conti con il lungo stop forzato di Moise Kean, un’assenza pesante che spinge il club lariano a sondare il mercato alla ricerca di una punta di spessore capace di garantire qualità e soluzioni immediate. Dall’altro, anche il Napoli mantiene Zirkzee in cima alla propria lista dei desideri: la società partenopea individua infatti nell’ex rossoblù il profilo ideale per raccogliere l’eventuale eredità offensiva qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Lorenzo Lucca nella finestra di riparazione. Al momento, sia i lombardi sia i campani si trovano in una fase puramente esplorativa, impegnati a raccogliere informazioni senza aver ancora avviato una vera e propria trattativa, ma la sensazione è che il nome dell’olandese sia destinato a trasformarsi presto in uno dei principali tormentoni di mercato.

L’incognita Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United

Qualsiasi sviluppo concreto passa però inevitabilmente dalle decisioni che verranno prese in Inghilterra. A rappresentare la variabile decisiva sul futuro di Zirkzee è infatti Mauricio Pochettino, appena insediatosi sulla panchina del Manchester United. L’arrivo del nuovo allenatore rimescola inevitabilmente le gerarchie interne della rosa inglese: occorrerà attendere le sue valutazioni tecniche per capire se il tecnico argentino intenderà puntare sul classe 2001 o se invece darà il via libera alla sua cessione a gennaio. Soltanto una volta chiarita la posizione di Pochettino, e comprese le eventuali condizioni economiche e contrattuali fissate dagli inglesi, Como e Napoli sapranno se esistono davvero i presupposti per trasformare un’idea suggestiva in un’operazione reale.