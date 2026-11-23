Serie A 2026/2027, Lazio e Roma occupano i primi due posti in classifica dopo 12 giornate: un dominio che mancava da 25 anni e che mette pressione a Inter e Milan

La Serie A 2026/2027 sta raccontando una storia che fino a pochi mesi fa sembrava difficilmente immaginabile: Lazio e Roma occupano le prime due posizioni della classifica, trasformando la Capitale nel centro della corsa scudetto. Dopo dodici giornate, in attesa dell’ultimo incontro tra Monza e Fiorentina, i biancocelesti di Gennaro Gattuso comandano con 32 punti, seguiti dai giallorossi di Gian Piero Gasperini a quota 30.

Un autentico romanzo capitale, alimentato da due squadre ancora imbattute e capaci di distinguersi per caratteristiche differenti. La Lazio vanta la miglior difesa del campionato, mentre la Roma può contare sull’attacco più prolifico.

A favorire il sorpasso giallorosso sull’Inter è stato anche il clamoroso 4-4 dei nerazzurri contro l’Atalanta, risultato che ha permesso alla formazione di Gasperini di consolidare il secondo posto.

Lazio prima in Serie A, Gattuso ha costruito una squadra da scudetto

La sorpresa più grande di questa prima parte di stagione è probabilmente la Lazio di Gennaro Gattuso. Dopo l’inaspettata eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova, il tecnico sembrava destinato ad affrontare un’annata complicata.

Da quella delusione, invece, è nata una squadra capace di conquistare dieci vittorie nelle prime dodici giornate, mantenendo l’imbattibilità e subendo appena nove gol.

Il successo per 3-0 contro il Lecce, firmato dalla doppietta di Tijjani Noslin e dalla rete di Davide Frattesi, ha confermato la solidità di una formazione che non sembra intenzionata a rallentare.

Gattuso ha restituito fiducia e centralità a diversi giocatori. Reda Belahyane è diventato una presenza importante a centrocampo, mentre Noslin ha raggiunto quota sei gol e quattro assist.

Fondamentali anche le prestazioni di Gustav Isaksen, la crescita di Romano Floriani Mussolini e la sicurezza trasmessa dal portiere Christos Mandas.

La Lazio ha conquistato 14 punti in più rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Un miglioramento che testimonia la trasformazione realizzata da Gattuso.

Roma seconda in classifica, Gasperini vola con Malen: numeri impressionanti

Se la Lazio rappresenta la grande rivelazione del campionato, la Roma di Gian Piero Gasperini sta invece confermando quanto di positivo mostrato nella precedente stagione.

Il 5-0 rifilato al Parma ha ulteriormente rafforzato le ambizioni giallorosse, trascinate da un Donyell Malen in condizioni straordinarie.

L’attaccante olandese ha realizzato quattro reti al Tardini, portandosi in testa alla classifica marcatori con 12 gol in altrettante giornate.

La Roma vanta inoltre il miglior attacco della Serie A con 36 reti segnate, un dato che certifica l’efficacia del sistema offensivo costruito dall’allenatore piemontese.

Pressing aggressivo, verticalizzazioni continue e grande intensità caratterizzano il gioco giallorosso. Importante anche il contributo di Mile Svilar e Wesley, protagonisti di un gruppo che ha acquisito personalità e consapevolezza.

Nonostante i risultati, Gasperini attende possibili rinforzi nel mercato di gennaio, soprattutto sulle corsie esterne.

Lazio e Roma, un primato che mancava dal 2001: la Capitale sogna

Per ritrovare Lazio e Roma contemporaneamente ai primi due posti della Serie A bisogna tornare indietro di 25 anni, al 2001.

Un precedente particolarmente significativo, considerando che proprio nel 2001 la Roma conquistò il suo terzo scudetto.

Oggi le due formazioni capitoline hanno costruito le proprie ambizioni attraverso percorsi diversi, ma condividono una caratteristica fondamentale: la capacità di mantenere un’identità riconoscibile anche nei momenti di difficoltà.

Corsa scudetto Serie A, Inter e Milan devono inseguire le romane

La lotta per il titolo resta naturalmente apertissima. Inter e Milan conservano ambizioni importanti, ma devono fare i conti con la continuità mostrata dalle due squadre della Capitale.

In particolare, il rocambolesco pareggio dell’Inter contro l’Atalanta ha evidenziato alcune fragilità difensive della formazione di Cristian Chivu, incapace di conservare il doppio vantaggio nonostante i quattro gol realizzati.

La stagione è ancora lunga e gli equilibri potrebbero cambiare rapidamente, soprattutto con l’arrivo degli impegni più intensi e del mercato invernale.

Una certezza, però, emerge dalle prime dodici giornate: Lazio e Roma non sono più semplici outsider. Gattuso e Gasperini hanno costruito due squadre competitive, capaci di guardare le grandi del Nord senza timori.

La sfida scudetto sull’asse Roma-Milano è ufficialmente cominciata. E, per il momento, è la Capitale a dettare il ritmo del campionato.