Watford, termina dopo pochi mesi l’avventura inglese di Alessio Dionisi: il tecnico italiano è stato esonerato dopo un avvio di stagione deludente in Championship

È già terminata l’avventura di Alessio Dionisi sulla panchina del Watford. Il club inglese ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore italiano dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro lo Sheffield United, risultato che ha aggravato una situazione di classifica particolarmente complicata.

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L’ex tecnico di Empoli e Sassuolo, arrivato in Inghilterra durante l’estate, non è riuscito a trovare la continuità necessaria per risollevare le ambizioni della squadra. La dirigenza ha quindi deciso di interrompere il rapporto e affidarsi a una nuova guida tecnica.

Watford, Dionisi esonerato: i numeri della crisi in Championship

L’esperienza di Dionisi al Watford si chiude con un bilancio decisamente negativo: appena 15 punti conquistati in 16 partite, che hanno relegato gli Hornets al 21° posto in Championship, a quattro lunghezze dalla zona retrocessione.

A pesare sulla decisione sono stati soprattutto i risultati delle ultime settimane. Nelle precedenti dieci gare, la formazione inglese ha ottenuto solamente due vittorie e un pareggio, incassando sette sconfitte.

Il definitivo 4-0 contro lo Sheffield United ha convinto la società della necessità di cambiare allenatore.

Watford, chi sostituirà Dionisi? Spunta Edward Iordanescu

La dirigenza del Watford sarebbe già al lavoro per individuare il successore di Dionisi.

Tra i profili valutati emerge quello di Edward Iordanescu, allenatore romeno classe 1978 e figlio dell’ex commissario tecnico Anghel Iordanescu.

Il club inglese avrebbe avviato i contatti per verificare la possibilità di affidargli la panchina, con l’obiettivo di invertire rapidamente la tendenza negativa.

Watford, il comunicato ufficiale sull’esonero di Dionisi

Attraverso una nota ufficiale, il Watford ha spiegato le motivazioni che hanno portato all’interruzione del rapporto con l’allenatore italiano.

«Il Watford FC comunica che Alessio Dionisi ha lasciato l’incarico di allenatore della prima squadra. Alessio era arrivato la scorsa estate, al termine di una ricerca approfondita, e aveva guidato la squadra a un avvio di stagione promettente, caratterizzato da una vittoria all’esordio contro il Southampton e da pareggi incoraggianti contro West Ham e Wrexham. Tuttavia, il rendimento deludente registrato in seguito – con sole tre vittorie in 13 partite, culminato nella sconfitta per 4-0 di ieri contro lo Sheffield United – ha spinto il club a prendere la difficile decisione di cambiare guida tecnica.»

Il direttore sportivo Luke Dowling ha poi ringraziato Dionisi e il suo staff per il lavoro svolto.

«Ringraziamo Alessio e il suo staff per la professionalità e l’impegno dimostrati».

Infine, Dowling ha confermato che la ricerca del nuovo allenatore è già cominciata.

«Come i tifosi avranno certamente notato, Alessio è una persona davvero squisita; gli auguriamo il meglio per il suo futuro. È già stato avviato l’iter per individuare il suo sostituto e contiamo di poter annunciare il nome a breve».

Si chiude così una parentesi complicata per Alessio Dionisi, mentre il Watford cerca una soluzione immediata per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica di Championship.