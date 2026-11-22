Atalanta Inter, le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu nel postpartita della sfida di Serie A contro i ragazzi di Sarri

Dopo la sosta, la squadra di Cristian Chivu pareggia contro l’Atalanta per 4-4 alla New Balance Arena nella dodicesima giornata di Serie A. Le parole rilasciate a DAZN:

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PAROLE – «Sono 3 i vantaggi, il rammarico è questo. Potevamo fare qualcosa in più a livello di gestione, siamo riusciti ad andare in doppio vantaggio e abbiamo fallito la prova della maturità per leggerezza nostra»

PARTITA – «Facciamo i complimenti all’Atalanta, sono riusciti a metterci in difficoltà riempiendo meglio l’area. Sono due punti regalati, impariamo la lezione. Difesa? Bisogna comprendere situazioni di gioco specifiche. È sempre una questione di atteggiamento, su quella determinazione da avere»

CAMBI – «La sensazione era che sulle corsie laterali stavamo soffrendo, lasciavamo troppi spazi. Abbiamo cercato di rimediare. I gol concessi sono troppi per una squadra con queste ambizioni. Non vado a guardare indietro, ma dobbiamo imparare tutti che bisogna dare sempre il massimo fino alla fine»