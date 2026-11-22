Atalanta Inter, le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri Maurizio Sarri nel postpartita della sfida di Serie A contro la squadra di Chivu

Dopo la sosta, la squadra di Maurizio Sarri sbatte contro l’Inter per 4-4 alla New Balance Arena nella dodicesima giornata di Serie A. Le parole rilasciate a DAZN:

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PAROLE – «La squadra comincia ad avere dei pregi: uno caratteriale e uno sulla fase offensiva. Purtroppo ci portiamo dietro un difetto, quello della fragilità difensiva. Troppi errori individuali e collettivi che ci costano punti. Però la sensazione è che la squadra sia in crescita»

DIFESA – «Penso che abbiano inciso più fattori: il primo sono gli infortuni, che non ci hanno consentito di schierare la stessa linea difensiva; il secondo è che abbiamo poco tempo per lavorare insieme, visto il calendario; il terzo è che qualche difensore è arrivato a fine mercato; il quarto è che la squadra era abituata a difendere in modo diverso. Non credo sia uno solo il fattore, ma più di uno»

SINGOLI – «Quando ha fatto bene in Nazionale veniva da prestazioni di livello nel club. Ormai Charles sta facendo bene da un mese, è un giocatore forte tecnicamente e fisicamente. Deve risolvere il problema degli alti e bassi, che lo ha un po’ contraddistinto in carriera. Ho avuto la fortuna di allenare tanti giocatori forti, ma come lui ne ho visti pochi»

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