Moviola Atalanta Inter: gli episodi dubbi del match diretto da Maresca, valido per l’12ª giornata di Serie A 2026/27

Si è giocata la sfida della 12 giornata Atalanta Inter: ecco la moviola del match di Serie A diretta dall’arbitro Maresca. Ecco cosa è successo nella sfida:

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Partita spettacolare e ricca di episodi da rivedere nella moviola di Atalanta-Inter, affidata alla direzione di Fabio Maresca della sezione di Napoli. Tra reti convalidate, proteste per la gestione dei cartellini e due calci di rigore assegnati nel finale, non sono mancati gli spunti di analisi in entrambe le aree di rigore.

Primo tempo: regolari tutte le reti, manca un giallo a Barella

L’Inter sblocca il risultato al 16′ in modo del tutto regolare: Nicolò Barella calcia dopo una respinta corta di Giorgio Scalvini servendo Francesco Pio Esposito che parte in posizione regolare e insacca l’1-0. Al 20′ Josep Martínez perde palla in uscita su corner reclamando un fallo, ma il contatto avviene con un compagno di squadra.

Al 29′ Maresca grazia Barella, optando per il richiamo verbale dopo un duro intervento da dietro su Édersonnonostante gli estremi per l’ammonizione. Regolari poi sia il 2-0 al 32′ ancora di Pio Esposito di testa, sia il 2-1 bergamasco al 35′ firmato da Eljif Elmas con Carlos Augusto a tenere in gioco Nicola Zalewski . Al 42′ proteste nerazzurre orobiche per un fischio che ferma un contropiede su contatto tra Zalewski e Petar Sučić

Ripresa: rimessa invertita, caso Zappacosta e il rigore nel finale

Al 58′ giusto il giallo a Scalvini per aver fermato in ripartenza Marcus Thuram al limite dell’area. Curioso l’episodio al 65′, quando Maresca inverte una rimessa laterale a favore dell’Atalanta dopo aver completato il conteggio dei cinque secondi durante la perdita di tempo tra Carlos Augusto e Alessandro Bastoni

L’episodio più discusso matura al 75′: Thuram supera anche Marco Sportiello ma la conclusione viene respinta sulla linea da Davide Zappacosta che cadendo tocca con il braccio compiendo un secondo movimento. Maresca concede il penalty ma estrae solo il giallo evitando il cartellino rosso.

Dopo la rete regolare al 80′ di Charles De Ketelaere al 90′ arriva infine il rigore per l’Atalanta, trasformato da Franck Kessié: Maresca punisce un tocco di braccio di Bastoni in un contrasto aereo in cui lo stesso De Ketelaere sembra però sbilanciare il difensore nerazzurro, senza intervento del VAR.

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