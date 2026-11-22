Genoa, Osmajic sta trascinando il Grifone: 6 gol in 11 partite come Milito e Piatek, l’analisi del suo inizio di stagione

Tra i sostenitori del Genoa circola ormai un soprannome che riassume perfettamente l’impatto devastante avuto sul mondo rossoblù: Osmagic. Prelevato in estate dalla seconda divisione inglese, Milutin Osmajic incarna l’identikit del centravanti puro, concreto e spietato negli ultimi sedici metri. Alla ripresa del campionato dopo la sosta, l’attaccante montenegrino classe 1999 ha firmato in appena dodici minuti la doppietta che ha steso il Sassuolo, regalando alla formazione di Daniele De Rossi la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate e proiettando il Grifone al decimo posto in classifica a quota 16 punti.

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Numeri da top player e la svolta con De Rossi: dietro solo a Milito e Piatek

Le statistiche certificano la centralità raggiunta dal bomber nel progetto ligure. Sempre schierato dal primo minuto nelle ultime dieci giornate, Osmajic ha già messo a referto sei reti in undici presenze di Serie A, colpendo in precedenza anche Como, Parma, Fiorentina e Lecce. Un avvio storico: nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto due calciatori stranieri avevano segnato almeno sei gol nelle prime undici apparizioni in massimo campionato con il Genoa, ovvero Krzysztof Piatek (fermo a nove) e Diego Milito (a quota dieci).

Oltre alla freddezza sotto porta, il montenegrino garantisce protezione della palla e continui attacchi alla profondità. Proprio De Rossi, qualche settimana fa, aveva raccontato le perplessità iniziali poi spazzate via dal campo: «La mia prima richiesta era stata quella di giocatori che vanno forti in profondità. Lui non era il primo della lista, io non lo conoscevo bene e un po’ temevo l’approccio nel nuovo campionato per lui che giocava nella Serie B inglese, anche se poi è tutto da vedere che quel campionato sia davvero inferiore al nostro».

Dal passato turbolento in Inghilterra all’affare da 3,5 milioni

Eppure, al momento dello sbarco a Genova, attorno all’attaccante pesava una reputazione disciplinare complessa maturata in Championship. Durante l’esperienza al Preston — chiusa comunque con 31 gol in 111 partite — aveva accumulato complessivamente venti giornate di squalifica: otto turni di stop nel 2024 per un morso a un avversario, nove per presunti insulti razzisti rivolti a Hannibal Mejbri del Burnley (accusa sempre respinta dal giocatore) e altre tre per una testata. Proprio questi precedenti hanno permesso al Genoa di strapparlo al club inglese per appena 3,5 milioni di euro: oggi, incanalata la sua esuberanza agonistica, l’operazione si sta rivelando uno dei migliori affari dell’intero mercato estivo.