Pagelle Bologna Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27
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BOLOGNA: Skorpuski 6,5; Darmian 6, Casale 6, Theate 6,5, Zortea 6.5 (79′ Vitik SV); Ferguson 6, Pobega 6; Cambiaghi 6 (85′ Piccoli SV), Orsolini 5,5 (46′ Alhassane 6), Bernardeschi 5.5 (79′ Mbangula SV); Odgaard 6. All. Palladino 6.
UDINESE: Okoye 6; Palma 5.5 (56′ Zanoli 5,5), Kabasele 6 (87′ Alaba S.V), Solet 6; Abankwah 6, Piotrowski 5,5 (87′ Zarraga SV), Karlstrom 5,5, Kamara 5,5; Ekkelenkamp 5,5, Lovric 5,5 (56′ Bayo 6); Zaniolo 6.5 (79′ Vojvoda SV). All. Zanetti 6