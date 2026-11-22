Pagelle Sassuolo Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Sassuolo Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
SASSUOLO: Muric 5, Walukiewicz 5, Idzes 5, Candé 4.5 (46′ Sulemana 5); Van der Brempt 5 (79′ Cinquegrano SV), Matic 6 (79′ Dominguez SV), Thorstvedt 6, Obrador 5 (85′ Doig SV); Berardi 4.5, Esposito 6 (46′ Bowie 5), Laurienté 5.5. All. D’Aversa 5.
GENOA: Bijlow 6.5; Marcandalli 6.5, Ostigard 7, Vasquez 6.5; Ehizibue 6, Amorim 6.5 (63′ Frendrup 6), Traoré 6.5 (83′ Wiafe SV), Ellersson 6; Messias 6.5 (74′ Meichtry SV), Baldanzi 6.5 (63′ Vitinha 6); Osmajic 7.5 (83′ Colombo SV). All. De Rossi 7