Il Bournemouth scrive la storia: 9 vittorie consecutive tra Premier ed Europa League. È un capolavoro per Tiago Pinto e Rose

Il Bournemouth sta vivendo il momento più brillante e prestigioso della propria storia calcistica. Grazie all’ultimo successo conquistato in campionato, il club inglese ha infatti centrato per la prima volta in assoluto una striscia di 9 vittorie consecutive tra competizioni nazionali e coppe europee. Un ruolino di marcia impressionante che proietta le Cherries al quarto posto in Premier League, in piena zona Champions, e le vede comandare a punteggio pieno la League Phase di Europa League, confermando una maturità tecnica e mentale ormai da grande squadra.

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Il progetto vincente di Tiago Pinto: da Iraola alla svolta con Marco Rose

Dietro questa esplosione ai vertici del calcio inglese ed europeo c’è la programmazione lungimirante di Tiago Pinto. Nel giro di appena due anni, il dirigente portoghese ha saputo trasformare radicalmente dimensione e ambizioni della società, costruendo un organico profondo, moderno e competitivo su ogni fronte. Dopo aver gettato basi solidissime nella passata stagione affidando la panchina a Iraola, quest’anno il club ha compiuto l’ulteriore salto di qualità scegliendo Marco Rose. Il tecnico tedesco ha dato immediatamente un’identità feroce e spettacolare alla squadra, valorizzando al massimo il lavoro svolto sul mercato e portando il Bournemouth a vette mai raggiunte prima.

Una serie perfetta: dai trionfi contro Milan e Manchester United fino al Nottingham

A rendere ancora più straordinaria questa striscia record non è soltanto la continuità dei risultati, ma anche il prestigio degli avversari superati e la netta superiorità espressa sul campo, con ben sette gare chiuse senza subire reti. Il filotto è stato inaugurato dal netto 3-0 contro lo Sturm Graz e dal 2-0 inflitto al Sunderland, preludio a tre autentiche dimostrazioni di forza culminate con altrettanti 3-0 contro Milan, Manchester United e Aston Villa. La corsa inarrestabile del Bournemouth è poi proseguita con il 2-0 sul Leeds, il 3-1 ai danni dello Sparta Praga e il successo per 2-1 contro l’Ipswich, fino ad arrivare all’ultimo 2-0 maturato contro il Nottingham. Un percorso netto che certifica lo stato di grazia di un gruppo consapevole della propria forza e deciso a recitare un ruolo da protagonista fino al termine della stagione.