Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha toccato diversi temi in conferenza stampa. Le sue parole

Nel corso dell’assemblea del Real Madrid, segnata dall’ingresso ufficiale di Rafael Nadal come nuovo membro del Consiglio d’Amministrazione, il presidente Florentino Pérez ha toccato tutti i nodi più caldi dell’attualità calcistica e societaria: dalle accuse sul caso Negreira ai rapporti con Barcellona e LaLiga, fino ai progetti internazionali e all’intesa con UEFA ed ECA.

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Caso Negreira e arbitri: il duro attacco di Florentino Pérez al Barcellona

Il passaggio più acceso dell’intervento di Pérez ha riguardato proprio lo scandalo arbitrale che coinvolge il Barcellona: «Voglio parlarvi del calcio spagnolo e del ‘caso Negreira’, qualcosa di cui non vogliono che parliamo. Stiamo affrontando una frode massiccia che ha colpito l’intero sistema. È la nostra Lega che dà accesso all’Europa, quindi non è solo un nostro problema. Quanto accaduto è straordinariamente grave. Il numero due dell’arbitraggio ha ricevuto per quasi due decenni… lo sappiamo. Quei soldi sono molto seri. Negreira stesso riconobbe che il Barça non voleva prendere decisioni contro di lui. Queste sono le sue parole, non le mie. Non spetta a me giudicare nessuno, lo faranno i tribunali. E rispetto il tempismo della giustizia. Ma voglio che i fatti vengano indagati e vi dico che non mi fermerò finché le responsabilità non saranno chiarite. Perché ciò che è difficile da capire è che, nonostante tutti siano un problema, il Real Madrid sembra l’unico interessato a risolvere tutto questo. Il Real Madrid è stato l’unico club coinvolto. La Liga non ha autorità per sanzionare chi di dovere».

Il numero uno dei blancos ha poi rincarato la dose denunciando una presunta disparità di trattamento in campo e al VAR: «I pagamenti avrebbero potuto iniziare prima del 2001. Ho scoperto tutto nel 2023 tramite la stampa, come tutti gli altri. Nell’ultimo decennio, il Barcellona ha giocato 862 minuti con un vantaggio numerico, mentre il Real Madrid ha accumulato un record negativo. Nel frattempo, secondo il VAR, sono stati annullati 42 gol per il Real Madrid, più del doppio di quelli del Barcellona. E tutto questo deriva dall’inazione di LaLiga. Nella stagione attuale, ci sono 21 arbitri promossi da Negreira. E in più, ci denunciano, è inaccettabile.»

Calcio gratis in India, l’accordo con UEFA ed ECA e i 26 anni al Real Madrid

Spazio poi alle strategie globali per contrastare la pirateria attraverso la trasmissione gratuita delle gare in India: «A partire dalla prossima stagione, le migliori partite saranno disponibili gratuitamente in India grazie a una piattaforma. Uno dei paesi più popolosi e più giovani del mondo. Immagina un quindicenne a Mumbai che può guardare le partite gratis, quando vuole. E non come adesso, su un sito pirata e di scarsa qualità. Per la prima volta, saprai che il tuo club esiste».

Sul fronte istituzionale, Pérez ha chiarito i retroscena del rientro nell’ECA e nell’EFC: «L’11 febbraio abbiamo raggiunto un accordo non per debolezza, ma per ragione. Con UEFA, EFC ed ECA. Voglio ringraziare Al Khelaifi, anche presidente del PSG, e l’ex proprietario del Chelsea, Todd Boehly, per essere stati fondamentali nell’avvicinare le posizioni tra loro».

Infine, il presidente ha rivendicato il percorso compiuto nei suoi 26 anni alla guida del Real Madrid: «Il Madrid era una rovina. Ora che sono passati 26 anni, posso dirlo. Ho dovuto garantire i miei beni personali per poter pagare i giocatori. La situazione era devastante. E ho dedicato la mia vita a ripulire questo club, rendendolo il più ricco del mondo. E per garantire la loro indipendenza, a differenza di altri club in Spagna».