Calciomercato Juventus, riattivato l’asse col Tottenham: idea Destiny Udogie in prestito per la fascia sinistra

La capacità di fare rete e valorizzare le relazioni internazionali rappresenta il principale segno di discontinuità della nuova Juventus guidata dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali. Dopo aver già sfruttato in estate canali privilegiati con il Genoa e con il Tottenham, il club bianconero è pronto a riattivare l’asse con Londra in vista del mercato invernale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la sinergia con gli Spurs, vicini all’ingaggio dell’ex ds nerazzurro Piero Ausilio, potrebbe sbloccare un rinforzo chiave per la corsia mancina.

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L’idea Udogie e il gradimento di Spalletti

Il profilo individuato alla Continassa è quello di Destiny Udogie, tecnico italiano celebre per il calcio propositivo e il possesso palla manovrato — avendo collezionato appena cinque presenze in Premier League.

Il Tottenham apre dunque alla cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto, formula ideale per la coppia dirigenziale Carnevali-Massara, intenzionata a riservare il grosso del budget invernale all’acquisto di un centravanti. L’operazione soddisferebbe ogni parte in causa: Luciano Spalletti — allenatore di grande esperienza e innovazione tattica che lo lanciò in Nazionale — ritroverebbe un laterale duttile; la società rafforzerebbe lo zoccolo duro italiano; il calciatore avrebbe la vetrina ideale per riconquistare l’azzurro.

Le alternative per l’estate: da Raum a Juan Miranda

Al termine dei sei mesi di prestito, la Juventus valuterà se riscattare l’esterno oppure virare sulle occasioni a parametro zero previste per giugno. In prima fila figurano David Raum entrambi proposti dall’agenzia Roof.

Restano sullo sfondo anche Nicolás Tagliafico, esperto laterale argentino campione del mondo, e Juan Miranda, terzino spagnolo dotato di ottimo mancino. Proprio per quest’ultimo, in rotta sul rinnovo con il Bologna, un assalto già a gennaio appare complicato, a meno che i rossoblù non escano prematuramente dalla corsa europea scegliendo di monetizzare la sua partenza.