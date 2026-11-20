Elezioni FIGC, Adriano Galliani ha rinunciato al reclamo al TFN contro la Commissione verifica candidature: tutti i dettagli

Si chiude definitivamente sul piano legale il caso legato al ricorso presentato da Adriano Galliani contro la commissione per le candidature alle prossime elezioni della FIGC, organismo istituito da Giovanni Malagò. Dopo il primo passo indietro compiuto davanti alla giustizia sportiva, nella giornata di oggi è arrivata la decisione formale che mette la parola fine a ogni contenzioso: il senatore di Forza Italia ha infatti scelto di rinunciare anche al ricorso nel merito, spianando così la strada verso il voto che definirà i prossimi vertici del calcio italiano.

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Dal pronunciamento del TFN alla rinuncia definitiva di Galliani

La svolta odierna rappresenta il naturale epilogo di un iter procedurale già indirizzato nei giorni scorsi. Il Tribunale Federale Nazionale (TFN) si era infatti già pronunciato dichiarando il «non luogo a provvedere» sul ricorso avanzato da Galliani, una decisione assunta proprio a seguito della rinuncia dello stesso dirigente all’istanza cautelare precedentemente depositata contro la commissione incaricata di esaminare le candidature. Con il ritiro anche dell’azione nel merito viene dunque meno qualsiasi ulteriore strascico amministrativo o giudiziario, archiviando definitivamente una vicenda che aveva caratterizzato le fasi preliminari della corsa alla presidenza federale.

Verso l’assemblea elettiva FIGC del 14 dicembre: sfida aperta tra Malagò e Galliani

Chiuso il capitolo legato alle carte bollate e ai passaggi davanti al TFN, l’attenzione del mondo sportivo può ora concentrarsi interamente sul confronto politico e programmatico tra i due sfidanti. Non dovrebbero infatti esserci più intralci procedurali in vista dell’assemblea elettiva della FIGC, fissata in calendario per il prossimo 14 dicembre.

Sarà proprio quello l’appuntamento decisivo in cui i delegati saranno chiamati alle urne per scegliere la nuova guida della FIGC. A contendersi la presidenza saranno Malagò e Galliani, protagonisti di una sfida diretta che, libera ormai da ogni nodo regolamentare, entrerà nel vivo nelle prossime settimane fino allo scrutinio finale.