Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio

Alla vigilia di Lazio-Lecce, anticipo della 12ª giornata di Serie A in programma sabato 21 novembre alle 15:00 all’Olimpico, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. Con i salentini fermi a 10 punti e a caccia di una vittoria che manca da metà ottobre, l’allenatore chiede personalità contro la capolista guidata da Gennaro Gattuso: «Voglio vedere una squadra coraggiosa, che prova a giocare la sua partita. Durante la sosta abbiamo lavorato bene e sono fiducioso. La Lazio sta facendo un ottimo campionato, ha giocatori di qualità e adesso ha anche più fiducia nei propri mezzi. Gattuso sta lavorando benissimo, ma noi dobbiamo provare a metterli in difficoltà».

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Formazione Lecce: i rientri dalle nazionali e i dubbi tra difesa e centrocampo

Sulle scelte di formazione e sul rientro di Gaspar dopo gli impegni internazionali, Di Francesco ha spiegato: «Davanti ho già deciso chi giocherà, mentre ho ancora dei dubbi in difesa e a centrocampo. I giocatori tornati dalle nazionali stanno bene, non ci sono stati problemi. Gaspar è stato l’ultimo a rientrare, ieri sera, e ha già svolto l’allenamento con il gruppo».

Infortunati e singoli: il punto su Pierotti, Berisha, Monteiro e Danilo Veiga

Dall’infermeria del Lecce arrivano poi aggiornamenti importanti sulle condizioni fisiche di Pierotti, Berisha e Monteiro: «Pierotti ci sta mancando, è un giocatore importante per quello che può dare alla squadra. Agli esterni chiedo di aiutare sia in attacco che in difesa, perché dobbiamo farlo tutti. Berisha sta meglio e mi è piaciuto come ha lavorato. Alterna gli allenamenti con il gruppo a giornate dedicate al recupero, proprio per evitare nuove ricadute. Deve ancora ritrovare la condizione migliore e per questo dobbiamo fare attenzione. Monteiro invece è recuperato, si è allenato con la squadra e può partire anche titolare».

Infine, spazio alla crescita difensiva di Danilo Veiga, reduce da una buona prova contro il Torino: «Veiga è migliorato molto rispetto alla scorsa stagione, soprattutto quando deve difendere. Prima era lui stesso a riconoscere di avere qualche limite in questo aspetto, che per un terzino è fondamentale. Si è messo a disposizione e ha fatto progressi anche giocando al centro della difesa. L’inizio di quest’anno non è stato dei migliori, ma nelle ultime gare ho visto un altro giocatore. Sta facendo bene nei duelli e anche negli assist ha numeri importanti. Contro il Torino mi è piaciuto il suo lavoro difensivo, così come quello di Dembélé».