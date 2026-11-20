Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce

Alla vigilia del match dell’Olimpico valido per la dodicesima giornata di Serie A, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dal Training Center di Formello, partendo subito dalle insidie della sfida contro il Lecce: «Pensiamo solo a domani, non a quello che c’è dopo, sono una squadra solida allenata bene. Non è un caso se hanno fatto 7 punti in trasferta, segnano tanto dai calci piazzati, sono una squadra da prendere con le pinze. Sta a noi aver umiltà e giocare a ritmi elevati».

Sul fronte infermeria e sul rientro dei nazionali dopo la sosta, l’allenatore biancoceleste ha poi fatto il punto completo sulle condizioni della rosa: «Frattesi ha lavorato bene con il gruppo, sta bene, non ha nulla. Ha lavorato in questi giorni, ha fatto tutto. I danesi sono arrivati il giorno dopo la gara, hanno fatto un lavoro in palestra e ieri abbiamo lavorato bassa intensità. Erano tutti a disposizione. Zaccagni da 5/6 giorni lavora sul campo ma ha ancora un po’ di edema, vediamo per la prossima settimana. Sutalo e Tavares hanno lavorato in piscina, Marusic ha avuto una ricaduta. Settima prossima valutiamo come stanno, gli altri sono tutti a disposizione. Cataldi ha avuto un piccolo fastidio all’adduttore e ieri non si è allenato, ma non pensiamo sia nulla di grave».

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Le scelte di formazione: Noslin, Pinamonti e la battuta su GTA 6

Senza Zaccagni, Gattuso ha difeso apertamente Pinamonti dalle critiche dopo la gara di Napoli ed elogiato la duttilità tattica di Noslin: «Noslin in questo momento per la mentalità e come sta può giocare pure un difesa o a centrocampo, può giocare ovunque. Ha dinamismo e voglia, ora come ora dato che non c’è Zaccagni lui può giocare a sinistra, l’ha dimostrato anche a Napoli. Non sono d’accordo sul fatto che avete massacrato Pinamonti post Napoli, per me ha giocato benissimo e aiutato i compagni; è in una grandissima crescita».

Infine, non è mancata una risposta colorita sull’uscita di GTA 6 e sulle abitudini notturne dei calciatori della Lazio: «Sono cazzi loro se giocano alla playstation, non sapevo neanche che fosse uscito questo videogioco, non lo conosco. Stare a loro non fare le nottate, io non mi permetto di dirgli cosa devono fare, sta a loro fare i professionisti. Domani a colazione vedrò se qualcuno ha fatto le ore piccole o no».