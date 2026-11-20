Futuro Olimpico Grande Torino e Robaldo, il progetto entra nel vivo: tutte le tappe e le soluzioni allo studio

Il progetto di ammodernamento delle infrastrutture del Torino compie un passo decisivo. In ottemperanza alle normative vigenti, la proposta avanzata dalla società granata per la riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino e del centro sportivo Robaldo è stata pubblicata anche sul portale ufficiale del Comune del capoluogo piemontese.

Come evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport, nella scheda descrittiva dell’iniziativa si legge testualmente: «La documentazione prevede la rifunzionalizzazione di entrambi gli impianti sportivi mediante attività di recupero e ristrutturazione necessarie all’ammodernamento dei manufatti e alla riqualificazione dell’intera area sportiva, unitariamente considerata, e l’implementazione dei servizi a disposizione della collettività. Il progetto intende promuovere un modello di distretto sostenibile mediante soluzioni integrate per la gestione delle risorse e per la riduzione degli impatti ambientali. La proposta prevede la costituzione a favore del proponente del diritto di superficie».

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Le tappe burocratiche e lo scenario societario

Parallelamente, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Lo Russo è al lavoro per dichiarare la pubblica utilità del piano presentato dal Torino del presidente Urbano Cairo ben prima del termine massimo di 60 giorni, puntando a chiudere questa fase entro la fine dell’anno.

Superato questo scoglio, l’agenda prevede due passaggi cruciali:

Il deposito formale del progetto da parte del club, frutto del dialogo tecnico con gli uffici comunali;

La pubblicazione del bando di gara da parte del Comune per l’assegnazione definitiva delle strutture, prevista tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028.

Il tutto si intreccia con le possibili evoluzioni sul fronte societario, scenario non escluso dallo stesso Cairo: disporre di uno stadio rinnovato e di un centro sportivo moderno accrescerebbe sensibilmente il valore e l’attrattività del club sul mercato.

Le ipotesi per il nuovo Olimpico e il futuro del Robaldo

In attesa della presentazione del piano definitivo nei primi mesi del 2027, emergono già le prime indiscrezioni sulle soluzioni elaborate dal Torino in collaborazione con il Politecnico. Le opzioni sul tavolo sono più di due e variano per entità degli interventi strutturali, sviluppo di spazi commerciali e sostenibilità economica tra costi e ricavi, includendo anche l’eventualità di ampliare l’attuale capienza di circa 28mila spettatori.

Per quanto riguarda infine il Robaldo, restano valide le recenti dichiarazioni del patron Cairo: «Dobbiamo ancora inaugurare i quattro campi e poi cambieremo anche il nome del centro sportivo». L’obiettivo della società è abbinare alla struttura un nome legato alla tradizione granata, affiancandolo eventualmente a un partner commerciale per generare nuovi introiti.