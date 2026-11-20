Mercato Milan, Virgil van Dijk nel mirino di Cardinale: il difensore chiede due anni al Liverpool, rossoneri alla finestra

Il Milan continua a monitorare con grande attenzione il futuro di Virgil van Dijk, capitano del Liverpool e uno dei difensori più prestigiosi del panorama internazionale. Il centrale olandese, classe 1991, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e non ha ancora raggiunto un accordo per il prolungamento. Una situazione che potrebbe trasformarsi in una clamorosa occasione di mercato per i rossoneri.

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Calciomercato Milan, Van Dijk chiede due anni al Liverpool

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari su Sportitalia, il difensore vorrebbe rinnovare per altre due stagioni, ma il Liverpool non sarebbe attualmente disposto ad accogliere completamente la richiesta.

La priorità dell’olandese resta la permanenza ad Anfield, anche se la distanza tra le parti potrebbe favorire l’inserimento di altre società interessate.

Calciomercato Milan, Cardinale sogna il grande colpo

Tra gli estimatori di Van Dijk figura Gerry Cardinale, intenzionato a valutare un’eventuale opportunità per portare il campione olandese a San Siro.

Il suo arrivo garantirebbe esperienza internazionale, leadership e personalità a una difesa che potrebbe beneficiare della presenza di un calciatore abituato a competere ai massimi livelli.

Calciomercato Milan, gennaio può diventare decisivo

Senza un nuovo accordo con il Liverpool, da gennaio Van Dijk potrebbe trattare con club esteri per un trasferimento a parametro zero nella prossima estate.

Il Milan resta quindi alla finestra, consapevole dell’importanza dell’operazione. Molto dipenderà dalla volontà del difensore e dalle condizioni economiche di un eventuale accordo. Per ora, nessuna trattativa rossonera risulta ufficialmente confermata