Tammy Abraham potrebbe trasferirsi al Valencia a gennaio. Ecco il piano per l’attaccante inglese

Il Valencia si muove con decisione sul calciomercato alla ricerca di un nuovo rinforzo per potenziare il reparto offensivo e mette nel mirino un profilo di grande esperienza internazionale. Secondo Marca, la dirigenza del club spagnolo ha infatti già avviato i primi contatti esplorativi con l’Aston Villa per sondare la disponibilità e discutere la situazione di Tammy Abraham. L’attaccante inglese rappresenta in questo momento una pista concreta su cui gli uomini mercato valenciani stanno lavorando con grande attenzione, valutando ogni singolo dettaglio per capire se esistano i margini necessari per trasformare un semplice interessamento in una vera e propria operazione in entrata.

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L’ipotesi prestito con l’Aston Villa e la questione legata allo stipendio

Secondo quanto emerge dai primi dialoghi tra le società, sia il Valencia sia l’Aston Villa stanno analizzando con cautela la posizione complessiva del centravanti. Il nodo principale attorno a cui ruota l’intera operazione è inevitabilmente quello legato ai costi: il club spagnolo sta infatti riflettendo attentamente per stabilire se l’affare risulti sostenibile e fattibile dal punto di vista economico. Proprio per contenere l’impatto finanziario dell’operazione, la soluzione proposta dal Valencia prevede la formula del prestito, accompagnata dalla disponibilità a farsi carico soltanto di una parte dello stipendio percepito dal calciatore. Una trattativa strutturata dunque su basi precise, che rende la vicenda una situazione da seguire molto da vicino nei prossimi giorni in attesa di capire l’apertura del club inglese.

Le alternative nella lista di Braulio: piace Yuri Alberto del Corinthians

La pista che conduce all’ex Milan e Roma non è tuttavia l’unica strada battuta dal club spagnolo in queste settimane. Nella lista dei possibili obiettivi monitorati da Braulio figurano infatti anche altri attaccanti, a conferma della volontà di non farsi trovare impreparati qualora i dialoghi con l’Aston Villa non dovessero sbloccarsi. Tra i profili seguiti con maggiore interesse spicca in particolare il nome di Yuri Alberto, centravanti brasiliano attualmente in forza al Corinthians che riscuote grande gradimento all’interno della dirigenza valenciana. Nonostante il forte apprezzamento tecnico per il giocatore, ad oggi non risultano però esserci trattative reali in corso tra le parti: anche in questo caso, infatti, i parametri finanziari rendono quella che porta a Yuri Alberto un’opzione particolarmente complicata da concretizzare sul piano economico per regalare un nuovo innesto alla Liga.