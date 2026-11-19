Rolando Maran, ct dell’Albania, ha commentato così i suoi primi mesi sulla panchina della Nazionale. Le sue dichiarazioni

In appena sei mesi sulla panchina dell’Albania, Rolando Maran ha conquistato un intero Paese. La vittoria contro la Bielorussia, maturata sul campo neutro e a porte chiuse di Budapest, ha infatti garantito la promozione dalla Lega C alla Lega B di Nations League, spingendo l’allenatore italiano a rompere la sua consueta riservatezza con un emozionante discorso a centrocampo poi diventato virale sui social: “Chi ama questa maglia può solo essere orgoglioso di voi. Abbiamo iniziato quest’avventura alla grande. Ve l’ho detto prima della partita, era una responsabilità enorme perché ci meritavamo questa promozione. Avete dato una gioia ai nostri tifosi”.

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Il bilancio da record e l’entusiasmo ritrovato a Tirana

Tracciando un primo bilancio della sua esperienza da commissario tecnico, Maran ha sottolineato la portata storica dei risultati ottenuti in questa prima fase: “Positivo, perché mi era stato chiesto di vincere il girone di Nations League con la promozione dalla Lega C alla Lega B. Oltre al successo, sono arrivati i record: miglior punteggio di sempre, numero di gol fatti e di gol subiti”.

Al di là dei numeri, però, l’orgoglio più grande riguarda il clima ricreato attorno alla nazionale: “La consapevolezza di aver riportato entusiasmo. L’Albania arrivava da un periodo negativo, abbiamo cercato di cambiare la mentalità e di ottenere i risultati chiesti attraverso un atteggiamento che trascinasse non solo i giocatori ma anche i tifosi. Ha funzionato”.

Le scelte tattiche e i singoli: da Shpendi al paradosso Hysaj

Sul piano tecnico, la svolta è arrivata anche grazie al passaggio alla difesa a tre, spiegata così dal ct: “Perché mi consentiva di sviluppare meglio il gioco sia in ampiezza, con il coinvolgimento offensivo dei due esterni, sia per vie centrali mettendo due trequartisti alle spalle di Manaj. Da ct bisogna essere decisi nelle scelte e snelli nelle spiegazioni. I concetti devono essere trasmessi rapidamente e con chiarezza”.

L’ottimo momento di Rey Manaj sta però riducendo gli spazi per Cristian Shpendi, capocannoniere della Serie B con il Cesena: “A volte capita di dover escludere un giocatore che meriterebbe spazio. Shpendi è bravo e negli allenamenti lo dimostra sempre. Avrà le sue occasioni”. Sorprende invece il rendimento di Elseid Hysaj, attualmente svincolato ma impeccabile in nazionale: “Pazzesco. Si allena con l’Empoli e poi lo monitoriamo. Quando arriva in nazionale sembra un giocatore impegnato regolarmente con il club. Ha l’età giusta per stare ancora ad alti livelli, non capisco perché non gli si dia fiducia”.

Verso gli Europei e l’idea Elia Caprile

Chiuso il capitolo Nations League, l’attenzione si sposta sulle qualificazioni agli Europei, con la suggestione di un possibile incrocio contro l’Italia: “Non so rispondere, davvero. Sarebbe sicuramente una grande emozione e avrebbe un sapore strano. A prescindere dagli avversari, speriamo di riuscire a qualificarci. La squadra è competitiva, ci sono qualità tecniche e morali e pure la possibilità di programmare un ricambio fisiologico. La federazione già da tempo ha impostato un ottimo lavoro nelle nazionali giovanili”.

Infine, mentre monitora costantemente i tanti calciatori impegnati all’estero, Maran non chiude affatto le porte al portiere del Cagliari Elia Caprile: “Elia ha preso il passaporto albanese per esigenze familiari, non ha ancora completato l’iter e quindi non ne abbiamo parlato. Però, se fosse disponibile, sicuramente ci farebbe comodo”.