Matteo Darmian racconta il suo nuovo percorso al Bologna: dall’impatto di Raffaele Palladino alla risalita in classifica, passando per i sei anni all’Inter

Matteo Darmian è diventato rapidamente uno dei punti di riferimento del Bologna di Raffaele Palladino. Dopo l’esperienza all’Inter, il difensore ha trovato una nuova dimensione in rossoblù, conquistando spazio nelle scelte del tecnico e contribuendo alla crescita della squadra.

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Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex nerazzurro ha raccontato i primi mesi della sua avventura a Bologna, soffermandosi sull’impatto dell’allenatore, sulle ambizioni europee del club e sul rapporto con i nuovi compagni. Spazio anche ai ricordi legati all’Inter e a Simone Inzaghi, oltre al particolare periodo vissuto durante l’estate, quando si è ritrovato senza squadra per la prima volta in carriera.

SULL’IMPATTO DI PALLADINO AL BOLOGNA – «Il mister ci ha subito trasmesso fiducia. È molto preparato, ha idee importanti e chiare e noi abbiamo cercato di mettere in campo quello che ci chiedeva».

Il cambio di passo del Bologna ha riacceso anche le ambizioni della società e dei tifosi. Dopo un avvio di campionato complicato, la formazione rossoblù ha recuperato terreno, tornando a guardare con interesse alle posizioni che valgono l’accesso alle competizioni europee.

SUL SOGNO EUROPEO DEL BOLOGNA – «È sicuramente qualcosa di stimolante. Bisogna guardare avanti, ma credo sia ancora presto per fare ragionamenti di questo tipo».

Darmian ha poi parlato dei compagni che lo hanno maggiormente impressionato dal suo arrivo, soffermandosi in particolare sulle qualità di Nicolò Cambiaghi e Juan Miranda, senza dimenticare l’importanza del collettivo.

SUI COMPAGNI CAMBIAGHI E MIRANDA – «Sono giocatori che hanno qualità importanti, ma ognuno, con le proprie caratteristiche, è parte integrante del gruppo».

La risalita in classifica potrebbe aumentare le aspettative intorno al Bologna, ma il difensore invita tutti a mantenere il giusto equilibrio e a non perdere di vista i principi che hanno accompagnato la crescita della squadra.

SULLA RISALITA IN CLASSIFICA E IL RISCHIO DI VERTIGINI – «Dobbiamo continuare con la stessa umiltà, determinazione e voglia di scendere in campo per portare a casa la vittoria. Vincere non è mai scontato, ma penso che ce la possiamo giocare con tutti».

Inevitabile anche un passaggio dedicato al passato all’Inter, club nel quale Darmian ha trascorso sei stagioni, conquistando diversi trofei e costruendo un rapporto importante con l’ambiente nerazzurro.

SUI SEI ANNI TRASCORSI ALL’INTER – «Sono stati sei anni bellissimi, nei quali ho avuto l’opportunità di vincere tanto. Mi porto dentro tutto quello che abbiamo vissuto e costruito, sia dentro sia fuori dal campo. Si è creato qualcosa di importante anche con i tifosi e posso soltanto parlare bene di quegli anni».

Tra gli allenatori che hanno segnato il suo percorso figura anche Simone Inzaghi, con il quale ha condiviso una parte significativa dell’esperienza milanese.

SUL RICORDO DI SIMONE INZAGHI – «Oltre a essere un grande allenatore, ho un ricordo molto positivo di lui».

Particolarmente interessante il racconto relativo all’ultima estate. Dopo la conclusione dell’esperienza nerazzurra, Darmian si è ritrovato per la prima volta senza una squadra, continuando comunque ad allenarsi in attesa di una nuova opportunità. La chiamata del Bologna è arrivata in seguito all’infortunio di Emil Holm.

SULL’ESTATE DA SVINCOLATO E L’ARRIVO AL BOLOGNA – «È stata una situazione nuova per me, perché non mi era mai capitato in tutta la carriera. La mia volontà era quella di continuare a giocare e mi sono sempre allenato, convinto che potesse arrivare un’opportunità. Mi dispiace per Emil Holm, perché la possibilità di venire qui si è concretizzata dopo il suo infortunio. Gli faccio un grande in bocca al lupo».

Infine, un passaggio sul rapporto con Lorenzo De Silvestri, soprannominato «il Sindaco» per il ruolo di riferimento che ricopre all’interno dello spogliatoio rossoblù.

SU DE SILVESTRI E IL RUOLO NELLO SPOGLIATOIO – «No, Lollo qui è un’istituzione. Per carisma e per la capacità di trasmettere i valori sani del gruppo, è sicuramente uno dei punti di riferimento. Lo conoscevo già prima di arrivare qui, mi ha fatto piacere ritrovarlo e condividere questa esperienza».

Parole che confermano come Matteo Darmian abbia trovato nel Bologna di Palladino un ambiente nel quale mettere a disposizione esperienza, personalità e mentalità vincente. L’obiettivo è continuare a crescere insieme alla squadra, mantenendo vive le ambizioni europee senza perdere l’umiltà che ha accompagnato la recente risalita in classifica.