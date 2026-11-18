Il centrocampista del Torino, Cesare Casadei non ha dubbi: «Sarà una partita difficile col Napoli ma vogliamo andare là e vincere la partita». Le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cesare Casadei, mezzala classe 2003 del Torino, ha dichiarato di voler uscire dal Maradona con i tre punti in tasca. Alla ripresa del campionato dopo la sosta, infatti, i granata affronteranno il Napoli allenato da Massimiliano Allegri che precede in classifica la squadra piemontese di un solo punto. Le sue dichiarazioni:

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PAROLE – «Sarà una partita difficile, col Napoli non è mai facile. I nazionali stanno tornando, vogliamo andare là e vincere la partita. Sappiamo che non sarà facile ma siamo consapevoli delle nostre qualità».

ABATE E FUTURO – «Penso giorno per giorno. C’è stato un periodo in cui non ho giocato tanto ma sono sempre stato disponibile per le richieste del mister e di fare ciò che chiedesse lui. Futuro? Voglio il meglio per me e per la squadra»