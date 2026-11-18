Torino, l’esito degli esami di Nikola Vlasic e le sue condizioni verso il Napoli. Le ultimissime in casa granata

In casa Torino cresce l’attesa per il delicato anticipo serale di sabato alle 20:45 allo stadio Maradona contro il Napoli, un appuntamento cruciale per testare le ambizioni e la continuità della formazione granata. La settimana di avvicinamento al big match porta con sé notizie incoraggianti dall’infermeria riguardo alle condizioni di Nikola Vlasic, elemento chiave dello scacchiere tattico di Ignazio Abate, mentre dai vertici dirigenziali arrivano indicazioni molto chiare sia sull’atteggiamento da tenere in campo sia sulle possibili strategie future di calciomercato.

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Le parole di Gianluca Petrachi tra la sfida al Napoli e il mercato

A fare il punto sul momento della squadra ci ha pensato il direttore dell’area tecnica granata, Gianluca Petrachi, intervenuto ai microfoni di Sky per analizzare le insidie della trasferta campana e la necessità di trovare maggiore regolarità nei risultati. Il dirigente ha tracciato la strada da seguire contro gli azzurri: “A Napoli ci aspetta una bella battaglia agonistica. Servirà proporre il nostro calcio, con la voglia di fare la partita. Siamo un po’ altalenanti, a volte diamo la sensazione di aver svoltato ma poi facciamo piccoli passi indietro”.

Oltre all’analisi tecnica sull’immediato presente, Petrachi ha lanciato un segnale diretto a tutto l’organico in vista della prossima finestra di trattative, lasciando intendere che le scelte tattiche influenzeranno le valutazioni societarie: “Valuteremo anche eventuali correttivi, inserendo magari qualcuno al posto di altri che con un certo tipo di modulo fanno più fatica. Ma da una settimana all’altra possono cambiare le cose, mi aspetto qualcosa da chi sta giocando meno”.

Infortunio Vlasic: esami ok e rientro in gruppo al Filadelfia

Sul fronte campo, intanto, filtra cauto ottimismo per il recupero del trequartista croato. Costretto a dare forfait domenica nella gara internazionale tra Croazia e Cechia a causa di un problema muscolare accusato sabato durante la rifinitura, Vlasic si è sottoposto nella giornata di ieri agli esami strumentali di rito. Gli accertamenti medici hanno escluso complicazioni serie, evidenziando soltanto un semplice affaticamento al flessore del bicipite femorale della coscia destra privo di particolari lesioni secondo Gazzetta.

Il fantasista ha già ripreso a correre sul prato del Filadelfia, lanciando segnali positivi allo staff tecnico. Se le risposte atletiche odierne confermeranno i progressi registrati, Abate proverà a reinserirlo gradualmente nel lavoro con il resto del gruppo già nella seduta odierna, con l’obiettivo concreto di averlo regolarmente a disposizione per la trasferta di sabato sera a Napoli.