Calciomercato Napoli, futuro incerto per Kevin De Bruyne: il PSV Eindhoven presenta una prima proposta da 2 milioni di euro, ma il club azzurro non è convinto
Il futuro di Kevin De Bruyne continua a essere uno degli argomenti più discussi in casa Napoli. Il centrocampista belga, protagonista di una prestazione convincente con la propria Nazionale contro l’Italia, potrebbe lasciare il club azzurro già durante il mercato di gennaio. Una possibilità ancora tutta da verificare, ma alimentata dal crescente interesse del PSV Eindhoven.
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società olandese avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, presentando al Napoli una prima proposta economica.
Calciomercato Napoli, il PSV offre 2 milioni per De Bruyne: la risposta degli azzurri
Il PSV Eindhoven avrebbe messo sul tavolo circa 2 milioni di euro per acquistare il cartellino di De Bruyne. Una cifra considerata insufficiente dal Napoli, che non avrebbe ancora stabilito una valutazione definitiva per il centrocampista.
L’interesse degli olandesi sarebbe comunque concreto, anche se resta da superare un ostacolo importante: l’ingaggio del belga, attualmente pari a circa 5 milioni di euro netti a stagione.
Per trasferirsi al PSV, il giocatore potrebbe quindi dover accettare una riduzione dello stipendio.
De Bruyne Napoli, il fattore famiglia e il ruolo di Allegri
Tra gli elementi che potrebbero influenzare la scelta di De Bruyne ci sarebbe anche la volontà di riavvicinarsi al Belgio insieme alla famiglia.
Il centrocampista è legato al Napoli da un contratto biennale firmato nell’estate 2025, con un’opzione di prolungamento che, secondo il quotidiano, difficilmente verrà esercitata.
Intanto Massimiliano Allegri continuerà a puntare sul belga finché resterà a disposizione. Il suo eventuale addio rappresenterebbe una perdita significativa, soprattutto considerando anche l’incertezza relativa al futuro di Frank Anguissa.
Calciomercato Napoli, quanto risparmierebbe il club cedendo De Bruyne?
L’eventuale partenza a gennaio avrebbe anche importanti conseguenze economiche.
Secondo le stime riportate dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe risparmiare circa 5 milioni lordi di stipendio, ai quali si aggiungerebbe potenzialmente una tranche da 2,5 milioni relativa al premio alla firma.
Considerando anche il ricavato dalla cessione, l’operazione potrebbe liberare risorse vicine ai 10 milioni di euro da reinvestire sul mercato.
Il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis dovranno però valutare attentamente il peso tecnico dell’operazione.
La questione resta aperta: De Bruyne potrebbe salutare Napoli già a gennaio oppure concludere regolarmente la stagione. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore e dall’eventuale rilancio del PSV Eindhoven.