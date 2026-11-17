Infortunio Kean, il comunicato ufficiale del Como sulle condizioni dell’attaccante classe 2000. Ecco come sta

Non arrivano notizie confortanti dall’infermeria per il Como e per il tecnico Cesc Fabregas. Le condizioni fisiche di Moise Kean, fermo ormai da diverse settimane a causa di un fastidioso problema alla tibia, continuano a destare forte preoccupazione. L’attaccante classe 2000, punto di riferimento del reparto offensivo lariano e della Nazionale italiana, rischia infatti di dover allungare ulteriormente il proprio stop forzato.

A confermare il momento delicato è stato lo stesso club lombardo attraverso una nota ufficiale diffusa nelle ultime ore: “A seguito di un problema durante l’allenamento, Moise Kean è sottoposto a ulteriori visite mediche. La nostra priorità è sostenere la sua guarigione. Forniremo un aggiornamento non appena avremo ulteriori informazioni da condividere.”

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Nuovi accertamenti medici e il giallo social

Secondo La Provincia di Como in mattina odierna, sarebbero emerse nuove complicazioni nel percorso di riabilitazione del centravanti. Resta ancora da chiarire se si tratti di una ricaduta legata al vecchio infortunio oppure di un nuovo intoppo fisico destinato a dilatare la prognosi.

Nelle ultime ore il giocatore si è sottoposto a ulteriori controlli specialistici. Nel frattempo, non è passato inosservato nemmeno un dettaglio social: Kean ha rimosso la propria foto profilo su Instagram, sostituendola con uno sfondo completamente nero, un gesto che ha alimentato i timori dei tifosi pur senza fornire riscontri concreti sul suo stato di salute.

Le tensioni con la Nazionale e il dubbio per la sfida contro la Juventus

I guai fisici dell’ex attaccante della Fiorentina hanno radici lontane: Kean conviveva con dolori alla tibia già prima del suo approdo sul lago, ma il quadro clinico si è aggravato durante gli impegni con la Nazionale guidata da Roberto Mancini, generando più di qualche incomprensione sulla gestione atletica del calciatore.

Lo scorso 29 ottobre il Como aveva annunciato il buon esito di un trattamento mirato presso il noto istituto Cugat di Barcellona, ipotizzando uno stop di circa cinque settimane. L’obiettivo dello staff medico era restituire il bomber a Fabregas tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, puntando al big match contro la Juventus — sua ex squadra — fissato per il 29 novembre. Alla luce degli ultimi sviluppi, però, la sua presenza appare fortemente a rischio: la società attenderà l’esito dei nuovi esami senza forzare in alcun modo i tempi di recupero.