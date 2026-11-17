Calciomercato Napoli, Sebastiano Esposito torna nel mirino degli azzurri: Giovanni Manna ha incontrato l’agente dell’attaccante del Sassuolo. Il Cagliari osserva interessato
Il Napoli fa sul serio per Sebastiano Esposito in vista della sessione invernale di calciomercato. L’attaccante classe 2002, attualmente in forza al Sassuolo, è diventato uno degli obiettivi della dirigenza azzurra per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo i primi sondaggi delle scorse settimane, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe intensificato i contatti per valutare concretamente la fattibilità dell’operazione.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente partenopeo ha incontrato l’agente del calciatore a Castel Volturno. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe invitato Manna ad accelerare, con l’obiettivo di capire se esistano le condizioni per chiudere l’affare già a gennaio.
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Calciomercato Napoli, il nodo Sassuolo e il riscatto dal Cagliari
La trattativa presenta però alcune difficoltà legate alla situazione contrattuale di Sebastiano Esposito. L’attaccante si è trasferito al Sassuolo durante l’ultima sessione estiva con la formula del prestito dal Cagliari, accompagnato da un diritto di riscatto fissato intorno ai 10-11 milioni di euro.
Il club emiliano, soddisfatto delle prestazioni del giocatore, sarebbe intenzionato a esercitare l’opzione. Una possibile soluzione per favorire il trasferimento al Napoli prevede quindi il riscatto anticipato da parte del Sassuolo, seguito da una nuova cessione alla società azzurra.
Calciomercato Napoli, Allegri apprezza la duttilità di Esposito
L’interesse del Napoli nasce anche dalle caratteristiche tecniche del calciatore. Esposito può infatti essere impiegato come seconda punta, esterno offensivo o falso nove, garantendo diverse alternative tattiche ad Allegri.
Con Noa Lang e Lorenzo Lucca tra i possibili partenti nel mercato di gennaio, l’arrivo dell’ex Inter potrebbe offrire nuove soluzioni offensive e rappresentare un investimento anche in prospettiva futura.
Calciomercato Napoli, Esposito può tornare vicino a casa
Un ulteriore elemento riguarda il legame personale del giocatore con il territorio campano. Nato a Castellammare di Stabia, Esposito avrebbe l’opportunità di indossare la maglia del club della propria terra.
Per il momento non risultano accordi definitivi, ma l’incontro tra Manna e l’entourage dell’attaccante rappresenta un primo passo concreto. Il Napoli vuole approfondire la trattativa, mentre Sassuolo e Cagliari restano protagonisti di un possibile intreccio di mercato destinato a svilupparsi nelle prossime settimane.