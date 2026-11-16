Balogun vuole lasciare il Monaco e potrebbe rappresentare un’alternativa per i rossoneri: Jorge Mendes ha già avviato i contatti, con una valutazione che potrebbe scendere sotto i 50 milioni

Il Milan guarda anche a Folarin Balogun per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. L’attaccante americano, attualmente al Monaco, vorrebbe cambiare aria e avrebbe individuato nella Serie A una possibile destinazione. Come riportato da Calciomercato.com, Jorge Mendes avrebbe parlato del suo profilo con Milan e Juventus nei giorni scorsi.

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Il classe 2001 sta attraversando un momento complicato nel Principato. Dopo essere rimasto al Monaco in seguito al mancato trasferimento al Tottenham, non è riuscito a conquistare pienamente la fiducia del nuovo allenatore Filipe Luis: appena sei presenze in campionato, 152 minuti giocati e un gol.

Mendes e Cardinale, contatti per Balogun: il Milan valuta l’alternativa

I rapporti tra Gerry Cardinale e Jorge Mendes potrebbero favorire l’operazione. L’agente ha già collaborato con il Milan in occasione degli arrivi di Diego Moreira e Gonçalo Ramos e nei giorni scorsi avrebbe affrontato proprio il tema Balogun.

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I rossoneri continuano a seguire soprattutto Tresoldi ed Endrick, ma hanno bisogno di valutare anche alternative. Con Camarda destinato a partire in prestito e Ramos bisognoso di un’alternativa, l’americano potrebbe rappresentare una soluzione interessante per l’attacco.

Balogun conosce inoltre Christian Pulisic, suo compagno nella nazionale statunitense, e possiede caratteristiche compatibili con le esigenze offensive di Amorim.

Il contratto con il Monaco scade nel 2028 e una richiesta inferiore ai 50 milioni di euro potrebbe convincere il Milan ad approfondire concretamente la pista. La Juventus resta interessata, ma i rossoneri osservano con attenzione.