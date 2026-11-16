Roma, futuro Dybala: la MLS e il Boca Juniors alla finestra, previsto un incontro per il rinnovo

La Joya è tornata a disposizione dopo l’infortunio al polpaccio, ma il suo futuro in giallorosso resta da definire: la società valuta la possibilità di prolungare il contratto per un’altra stagione

Il futuro di Paulo Dybala torna al centro delle attenzioni in casa Roma. L’attaccante argentino, rientrato a disposizione dopo l’infortunio al polpaccio, deve ancora chiarire quale sarà il suo percorso nella Capitale. La situazione contrattuale della Joya è infatti uno dei temi che la dirigenza giallorossa dovrà affrontare nelle prossime settimane.

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Secondo quanto riportato da Leggo, il club capitolino avrebbe intenzione di incontrare l’entourage del numero 21 per discutere della possibilità di un rinnovo annuale. Un confronto importante per capire se esistono le condizioni per proseguire insieme e trovare un’intesa sul futuro dell’argentino.

Dybala tra Roma e nuove tentazioni: Boca Juniors e MLS interessati

Nel frattempo, attorno al giocatore non mancano le attenzioni dall’estero. Due società della MLS e il Boca Juniors sarebbero infatti interessati a Dybala e seguirebbero con attenzione la sua situazione contrattuale.

Il richiamo del calcio argentino, in particolare, potrebbe rappresentare una possibilità suggestiva per la Joya, che non ha mai nascosto il proprio legame con il Paese d’origine.

La Roma, dal canto suo, vorrebbe valutare attentamente ogni aspetto prima di prendere una decisione definitiva. Il ritorno in campo dopo lo stop fisico rappresenta un passaggio importante anche per comprendere le condizioni dell’attaccante.

Il rinnovo per un’altra stagione resta un’ipotesi sul tavolo, ma servirà un confronto tra le parti per capire se il matrimonio giallorosso potrà continuare.