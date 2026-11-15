Formazioni ufficiali Belgio Italia: Mancini sorprende tutti! Pisilli, Fagioli e Koleosho dal primo minuto, le scelte dei due CT

Belgio Italia, le formazioni ufficiali della sfida di Nations League in programma allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Roberto Mancini punta su Pio Esposito in attacco, con Fagioli e Koleosho alle sue spalle

Tutto pronto per Belgio-Italia, sfida valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo 1 di Nations League. Le due Nazionali si affrontano allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, con in palio punti fondamentali per la qualificazione ai quarti di finale della competizione.

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Gli Azzurri di Roberto Mancini arrivano all’appuntamento in testa al raggruppamento con 10 punti, gli stessi della Francia, ma con il vantaggio negli scontri diretti. Subito dietro c’è il Belgio, fermo a quota 9, mentre la Turchia occupa l’ultima posizione con zero punti.

L’Italia avrà quindi a disposizione due risultati su tre per qualificarsi, mentre una vittoria garantirebbe anche il primo posto nel girone.

Belgio Italia, Mancini cambia ancora: le novità nella formazione ufficiale

Dopo il prestigioso 3-1 contro la Francia a San Siro, Mancini conferma la fiducia nei giovani, scegliendo un 4-3-2-1 con Pio Esposito unico riferimento offensivo.

Alle spalle dell’attaccante dell’Inter agiranno Nicolò Fagioli e Luca Koleosho, mentre a centrocampo spazio a Nicolò Barella, Sandro Tonali e Niccolò Pisilli.

In difesa, davanti a Gianluigi Donnarumma, giocheranno Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori.

Belgio Italia, Van Bommel punta su De Bruyne e Doku

Il commissario tecnico belga Mark Van Bommel risponde con il 4-2-3-1.

In attacco ci sarà Charles De Ketelaere, sostenuto da Diego Moreira, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku.

La coppia di centrocampo sarà composta da Roméo Lavia e Youri Tielemans, mentre il reparto difensivo vedrà protagonisti Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper, davanti al portiere Lammens.

Il Belgio arriva dalla vittoria per 2-1 contro la Turchia, risultato che gli consente di presentarsi all’ultima giornata ancora in corsa per la qualificazione.

Belgio Italia, le formazioni ufficiali complete

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. CT: Van Bommel.

A disposizione: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Theate, Lukaku, Trossard, Lukébakio, Cuypers, Seys, Vanaken, Godts, Raskin.

ITALIA (4-3-2-1): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Pisilli; Fagioli, Koleosho; Pio Esposito. CT: Mancini.

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Cisse, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Liberali, Scamacca, Vergara, Ghilardi.

Una sfida decisiva per entrambe le Nazionali, con l’Italia chiamata a confermare i progressi mostrati contro la Francia e il Belgio obbligato a cercare una vittoria per superare gli Azzurri in classifica.