Disavventura per Coulibaly del Lecce: rubati quattro orologi di lusso

Terrore e rabbia a Lecce, ladri nella villa di Lassana Coulibaly: spariti quattro orologi da 60mila euro

Brutta disavventura fuori dal campo per Lassana Coulibaly, dinamico centrocampista maliano in forza al Lecce, noto per la sua grande fisicità, il dinamismo e l’abilità nel recupero palla in mezzo al campo. L’abitazione del calciatore giallorosso, situata lungo la strada che collega Lecce ad Arnesano, è stata infatti presa di mira da una banda di malviventi, che è riuscita a mettere a segno un colpo dal valore ingente approfittando dell’assenza dei proprietari.

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La dinamica del colpo lungo la Lecce-Arnesano

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i ladri sarebbero entrati in azione forzando la porta d’ingresso dell’immobile. Una volta riusciti a guadagnare l’accesso all’interno della villa, i malviventi hanno passato al setaccio i vari ambienti dell’abitazione, rovistando ovunque e mettendo completamente a soqquadro le diverse stanze alla ricerca di denaro e oggetti preziosi.

Il bersaglio principale del raid si trovava nella zona notte. Una volta raggiunta la camera da letto, i responsabili del furto hanno individuato un armadio al cui interno erano custoditi diversi beni del mediano. Da lì hanno prelevato quattro orologi di grande valore, dandosi poi rapidamente alla fuga senza lasciare tracce evidenti. Secondo una prima stima effettuata a caldo, il bottino complessivo sottratto dall’abitazione del centrocampista ammonterebbe a circa 60mila euro.

Le indagini dei Carabinieri e la conta dei danni

Al momento resta ancora da chiarire l’esatta entità del furto. Non è infatti escluso che i ladri possano aver portato via anche altri oggetti di valore presenti nella villa: per questo motivo sono attualmente in corso ulteriori e più approfondite verifiche inventariali per accertare l’eventuale mancanza di altri beni appartenenti al giocatore.

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Sul luogo dell’accaduto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile, affiancati dai militari della Stazione di Monteroni di Lecce, che hanno eseguito tutti i rilievi tecnici e gli accertamenti del caso. Le indagini delle forze dell’ordine proseguono ora a ritmi serrati, anche attraverso l’eventuale acquisizione di immagini dai sistemi di videosorveglianza della zona, per ricostruire con precisione la dinamica dell’effrazione e risalire all’identità dei responsabili.