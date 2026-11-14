Portogallo, l'omaggio a CR7: la FPF ridisegna la maglia numero 7

Portogallo, geniale omaggio al fenomeno Cristiano Ronaldo: la FPF aggira la FIFA e trasforma la maglia numero 7

Il regolamento della FIFA vieta espressamente di ritirare i numeri di maglia nelle selezioni nazionali, ma per celebrare una leggenda del calcio mondiale come Cristiano Ronaldo — cinque volte Pallone d’Oro, iconico attaccante portoghese e miglior marcatore nella storia delle nazionali — la Federcalcio portoghese (FPF) ha studiato una soluzione inedita. In occasione dell’omaggio tributato a CR7 prima della sfida di Nations League contro la Danimarca per il suo addio ufficiale alla squadra, la federazione ha trovato il modo di aggirare le norme.

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Come cambia la storica maglia numero 7 del Portogallo

Il numero 7 continuerà a essere assegnato, ma avrà per sempre un aspetto diverso rispetto a quello indossato negli ultimi vent’anni dal fuoriclasse lusitano. La FPF ha infatti deciso di aggiungere una linea trasversale al carattere grafico del numero, così da distinguere nettamente la nuova versione da quella legata all’era di Ronaldo.

La Federcalcio ha motivato l’iniziativa attraverso una nota ufficiale:

“È un modo per immortalare il significato di un numero così speciale e onorare l’eredità che rappresenta. Da oggi vedremo un altro 7 sulla maglia, ma con la stessa essenza e lo stesso orgoglio. Il vecchio numero resterà il simbolo di una storia che non verrà mai dimenticata“.

Il ritiro di CR7, le tensioni con Jorge Jesus e i record

La cerimonia arriva a poche settimane dall’annuncio che ha chiuso un’epoca: a inizio novembre, all’età di 41 anni, Ronaldo ha comunicato il proprio addio alla Seleção dopo ben 23 anni di militanza. Una scelta maturata anche in seguito al celebre dissidio pubblico con il commissario tecnico Jorge Jesus — esperto e carismatico allenatore portoghese, noto per il suo temperamento sanguigno e un calcio offensivo — che aveva reso tese le ultime settimane dell’attaccante in Nazionale durante la precedente sosta di Nations League.

Al di là degli attriti finali, il bilancio di Cristiano Ronaldo con il Portogallo resta ineguagliabile: 234 presenze e 146 reti, primato assoluto in entrambe le graduatorie. In oltre due decenni ha trascinato il Paese nel ciclo più vincente della propria storia calcistica, conquistando gli Europei nel 2016 e due edizioni della Nations League, nel 2019 e nel 2025.