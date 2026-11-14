Mancini: «Non sarà semplice, il Belgio è un'ottima Nazionale»

Italia, ultimo atto in Belgio: agli azzurri guidati dal ct Roberto Mancini basta un pareggio per i quarti di finale di Nations League

Sulle ali dell’entusiasmo dopo il prestigioso successo per 3-1 contro la Francia, la Nazionale si appresta a vivere il verdetto più importante della fase a gironi. Gli Azzurri sono attesi domani, domenica 15 novembre, sul terreno dello Stadio Re Baldovino di Bruxelles per affrontare i padroni di casa del Belgio nell’ultima e decisiva giornata del girone di Nations League.

Alla vigilia della supersfida, il ct Mancini ha fatto il punto sul momento di forma della squadra, analizzando le insidie tattiche di un avversario di altissimo livello e ribadendo l’importanza di mantenere alta la concentrazione per coronare un percorso di crescita fondamentale per il futuro degli Azzurri.

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PAROLE A SKY – «Essere qua e giocarci la qualificazione in questo gruppo è motivo di orgoglio per quello che i ragazzi hanno fatto fino a oggi. Non sarà semplice, il Belgio è un’ottima Nazionale. Ero abbastanza positivo anche dopo la sconfitta dell’andata: secondo me la squadra aveva fatto una partita diversa nel secondo tempo, poi nel complesso forse il Belgio meritava di vincerla.

Belgio? Faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Credo che il Belgio sia una squadra formata da giocatori bravi tecnicamente e veloci, non si discosta molto dalla Francia. Dubbi per la rifinitura? Domani mattina vediamo, oggi i ragazzi hanno fatto un allenamento defaticante e valuteremo domani le condizioni».

BELGIO – «Stiamo parlando di una squadra che al Mondiale è uscita soltanto contro la Spagna per un gol subito all’ultimo minuto, è molto forte e ci saranno le stesse difficoltà della partita con la Francia»

INFORTUNATI – «Speravamo di recuperare almeno Cambiaghi, purtroppo oggi aveva ancora dolore alla caviglia. Dimarco ala è una delle soluzioni, ci pensavamo già da un po’ di tempo. Dobbiamo valutare anche le condizioni di altri giocatori, Calafiori in primis. Non penso però che cambieremo molti giocatori rispetto alla sfida di San Siro»