De Ketelaere avvisa l’Italia: «Sappiamo cosa dobbiamo fare. Vincere e andare avanti»

Il talento dell’Atalanta De Ketelaere analizza il momento degli Azzurri alla vigilia della sfida contro il Belgio: rispetto per la squadra di Mancini, ma i Diavoli Rossi puntano alla qualificazione

Charles De Ketelaere conosce bene il calcio italiano e non sottovaluta la Nazionale di Roberto Mancini. Alla vigilia della sfida tra Belgio e Italia, il trequartista dell’Atalanta ha espresso il proprio punto di vista sulla crescita degli Azzurri, riconoscendo i progressi mostrati nelle ultime uscite. La vittoria contro la Francia, infatti, non rappresenta una sorpresa per il calciatore belga, che aveva già individuato qualità importanti nella squadra italiana.

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PAROLE – «Non mi ha sorpreso la vittoria dell’Italia contro la Francia. Dopo la nostra vittoria contro di loro, c’era chi diceva che era ‘solo contro l’Italia’. Ma già allora avevo detto che è una buona squadra, con buoni giocatori».

De Ketelaere ha poi sottolineato come i risultati ottenuti recentemente abbiano contribuito a restituire fiducia alla Nazionale, reduce dalla mancata partecipazione al Mondiale. Secondo il giocatore nerazzurro, le prestazioni contro Turchia e Francia avevano già evidenziato segnali incoraggianti.

«Vengono da un Mondiale mancato, in questi casi la fiducia non è alle stelle, ma quelle vittorie contro la Turchia e quel pareggio contro la Francia avevano già dato loro una spinta».

Nonostante il rispetto per gli avversari, il messaggio del belga è chiaro: il Belgio vuole conquistare la vittoria e proseguire il proprio cammino nella competizione. La posta in palio è importante e la squadra è consapevole di non poter commettere passi falsi.

«Sappiamo cosa dobbiamo fare. Vincere e andare avanti. È questo il nostro obiettivo».