Italia, altra tegola per Mancini: anche Cambiaghi dà forfait!

Dopo Frattesi arriva un’altra brutta notizia per Roberto Mancini: il problema alla caviglia costringe l’esterno del Bologna Cambiaghi a saltare la sfida contro il Belgio
Piove sul bagnato per la Nazionale italiana, che perde un’altra pedina in vista del delicato appuntamento contro il Belgio. Dopo l’assenza di Davide Frattesi, arriva infatti un nuovo forfait che complica i piani del commissario tecnico Roberto Mancini: Nicolò Cambiaghi non sarà a disposizione per la gara di domani sera a Bruxelles.
LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A
L’esterno del Bologna non è riuscito a recuperare dal trauma alla caviglia rimediato durante il confronto con la Francia. Le sue condizioni fisiche non hanno permesso il recupero in tempo per la prossima sfida, costringendo così il giocatore a dare forfait.
A riportare la notizia è Fabrizio Romano, che conferma l’indisponibilità del calciatore per l’impegno contro i Diavoli Rossi.
Si tratta di un’altra assenza per gli Azzurri, chiamati ad affrontare una partita importante con qualche problema di troppo nella gestione delle disponibilità. La perdita di Cambiaghi riduce infatti le alternative sulle corsie esterne e obbliga Mancini a valutare nuove soluzioni per completare l’assetto offensivo.
Dopo Frattesi, dunque, anche l’esterno rossoblù si aggiunge alla lista degli indisponibili. Il commissario tecnico dovrà fare i conti con un’altra defezione alla vigilia di una sfida importante per il cammino dell’Italia.