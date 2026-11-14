12 giornate di squalifica a Jesus Owono: la decisione dopo la tragica scomparsa di Jesus de Miguel

A Jesus Owono è stata comminata una squalifica di 12 giornate dopo la tragica morte di Jesus de Miguel

È arrivato il verdetto ufficiale della Commissione Disciplinare della Federazione calcistica spagnola (RFEF) in merito alla vicenda che ha scosso profondamente il calcio iberico nelle ultime settimane. Il portiere dell’Andorra, Jesús Owono, è stato punito con una squalifica di dodici giornate in seguito all’espulsione rimediata durante la sfida di campionato contro il Tenerife dello scorso 2 novembre. L’estremo difensore classe 2001 aveva ricevuto un cartellino rosso diretto per uno scontro di gioco con Jesús de Miguel, tragicamente scomparso il giorno successivo a causa delle conseguenze riportate nell’incidente. Proprio l’estrema delicatezza e la drammaticità dell’accaduto avevano inizialmente spinto gli organi federali a rinviare ogni provvedimento disciplinare.

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Il referto arbitrale, l’articolo 102 e l’applicazione del massimo della pena

La sanzione inflitta al numero uno dell’Andorra corrisponde al massimo della pena previsto dal Codice Disciplinare spagnolo per la fattispecie contestata. Alla base della decisione della Commissione c’è la ricostruzione contenuta nel referto dell’arbitro Manuel Ángel Pérez Hernández, il quale aveva descritto l’intervento di Owono come un’azione caratterizzata da un’eccessiva vigoria, eseguita con la gamba alta mentre il pallone era ancora in gioco. Sulla scorta di tali elementi, e tenendo conto anche delle drammatiche conseguenze derivanti dall’impatto, l’organo giudicante ha ricondotto l’episodio all’articolo 102 del Codice Disciplinare, deliberando una sospensione di dodici turni.

Il ritorno in campo dell’Andorra, l’omologazione del 2-2 e la possibilità di ricorso

Il provvedimento giunge al termine di giorni segnati dal lutto e dal profondo shock emotivo per tutto l’ambiente dell’Andorra. La squadra ha ripreso solo di recente gli allenamenti per preparare il prossimo impegno esterno contro l’Almería, stringendosi attorno al proprio portiere, che continua a ricevere il pieno sostegno umano e professionale sia dal club sia dal suo entourage.

Sul piano strettamente sportivo e regolamentare, intanto, il Giudice Unico della Competizione ha disposto l’omologazione del risultato di 2-2 maturato sul campo al momento della sospensione definitiva dell’incontro contro il Tenerife. La partita disciplinare non è tuttavia ancora chiusa: come previsto dalle norme federali, Owono e la società avranno infatti la possibilità di presentare ricorso davanti al Comitato d’Appello della RFEF entro dieci giorni lavorativi dalla notifica ufficiale della sanzione.