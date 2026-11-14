Cardinale rilancia le ambizioni rossonere: «Non venderò mai il Milan! Voglio tornare a vincere il prima possibile e conquistare Scudetti con continuità»

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha lanciato la holding Milan Sports & Entertainment e ha svelato le ambizioni future per il club rossonero

Dopo l’intesa con l’Inter per il nuovo San Siro, Gerry Cardinale rilancia le ambizioni del Milan con una svolta societaria. Il numero uno di RedBird ha lanciato la holding Milan Sports & Entertainment, piattaforma multisport pensata per moltiplicare i ricavi e sfidare le big della Premier League, sulla scia degli investimenti estivi per Gonçalo Ramos, Gila e Moreira. Il proprietario rossonero ha inoltre blindato il proprio impegno a lungo termine con le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Sì. Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile. Vedremo quanto velocemente… Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions. Milan Sports & Entertainment rappresenta le fondamenta per rendere possibile tutto questo”.

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Potenza finanziaria, nuovo stadio e il progetto NBA Europa a San Donato

L’obiettivo di Cardinale — che rivendica l’ambizione di modernizzare il club come fece Silvio Berlusconi — è garantire risorse autonome senza scorciatoie finanziarie: “La forza trainante dietro a operazioni come questa è fornire al Milan la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti per assicurarsi i migliori giocatori al mondo. Trasformerò il profilo finanziario del club con le risorse che arriveranno dallo stadio, dall’arena a San Donato e dalle altre attività alle quali stiamo lavorando come Nba Europa. Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: “Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo””. Oltre al nuovo impianto cittadino, il piano comprende l’arena da 20.000 posti a San Donato (già autorizzata in vista di NBA Europa nel 2027), un torneo di tennis a Milano e una società di hospitality ispirata a Legends Hospitality.

Priorità al campo e sintonia totale con Ruben Amorim

La nuova visione guida anche le scelte sportive e la pianificazione delle tournée estive, concordata direttamente con il tecnico Ruben Amorim: “Con Amorim ne abbiamo già parlato e vi dico solo che, se faremo delle amichevoli all’estero, la prossima estate saranno negli Stati Uniti. Se le faremo… Non abbiamo ancora deciso e la scelta sarà di Ruben.” Una linea netta per mettere il campo al primo posto e riportare il Milan al vertice in Serie A e in Europa.