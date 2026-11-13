Attento Como, Nico Paz finisce nel mirino del Manchester United! Pochettino vuole il gioiello di Fabregas: il Real Madrid può cambiare tutto

Calciomercato Como, il Manchester United punta Nico Paz per la prossima estate. Secondo il tabloid inglese The Sun, Mauricio Pochettino avrebbe individuato nel talento argentino uno dei principali obiettivi

Il Manchester United guarda con grande interesse alla Serie A e avrebbe messo nel mirino uno dei protagonisti più brillanti del campionato italiano: Nico Paz. Il talento argentino del Como, cresciuto notevolmente sotto la guida di Cesc Fabregas, sarebbe diventato una priorità per il mercato estivo dei Red Devils.

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Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il club di Manchester starebbe valutando concretamente la possibilità di acquistare il centrocampista offensivo, considerato un profilo ideale per aumentare la qualità della squadra.

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Per il momento si tratta di un’indiscrezione, anche perché il Como non avrebbe alcuna intenzione di privarsi facilmente del proprio gioiello.

Calciomercato Como, Nico Paz conquista il Manchester United con una prestazione da urlo

L’interesse dello United non sarebbe nato nelle ultime settimane, ma avrebbe origini precedenti.

A rafforzarlo sarebbe stata soprattutto la prestazione di Nico Paz in Champions League, proprio contro la formazione inglese.

Nel successo per 4-1 del Como, l’argentino è stato protagonista assoluto con due gol e un assist, contribuendo in maniera determinante alla vittoria della squadra allenata da Fabregas.

Una prestazione che avrebbe ulteriormente convinto i dirigenti inglesi delle qualità del giocatore, capace di abbinare tecnica, visione di gioco e incisività negli ultimi metri.

Calciomercato Como, Pochettino vuole Nico Paz: la richiesta al Manchester United

Un ruolo importante nell’interesse dei Red Devils sarebbe stato svolto da Mauricio Pochettino.

Secondo la ricostruzione del The Sun, l’allenatore argentino avrebbe indicato il proprio connazionale come uno degli obiettivi principali per costruire il futuro della squadra.

L’ex commissario tecnico degli Stati Uniti apprezzerebbe particolarmente le caratteristiche del fantasista del Como, considerato un possibile rinforzo di grande prospettiva.

La società inglese potrebbe quindi iniziare a preparare un’operazione in vista dell’estate 2027, anche se non risultano confermati accordi tra i club.

Calciomercato Como, attenzione al Real Madrid: il futuro di Nico Paz dipende dai Blancos

A complicare i piani del Manchester United potrebbe essere soprattutto il Real Madrid.

Il club spagnolo conserva infatti la possibilità di riportare Nico Paz al Santiago Bernabeu attraverso un’opzione di riacquisto.

Resta però da capire se i Blancos decideranno effettivamente di esercitarla, considerando anche la presenza di Jude Bellingham, punto di riferimento nel reparto offensivo madrileno.

Per il Como, intanto, l’interesse di un club prestigioso come il Manchester United rappresenta un’ulteriore testimonianza della crescita del calciatore.

Il futuro di Nico Paz resta dunque tutto da scrivere: tra la volontà dei lariani di trattenerlo, l’interesse inglese e la possibile mossa del Real Madrid, la prossima estate potrebbe diventare decisiva per la sua carriera.