Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Manchester United, ora è anche ufficiale! Lascia gli USA e inizierà il 18 novembre, il comunicato e tutti i dettagli

Mauricio Pochettino è ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester United. Dopo aver lasciato gli USA, inizierà il 18 novembre

Svolta ufficiale sulla panchina del Manchester United. Il club inglese ha annunciato di aver raggiunto l’intesa per affidare a Mauricio Pochettino il ruolo di nuovo allenatore della prima squadra a partire dal prossimo 18 novembre. Per liberare il tecnico argentino e il suo intero staff, la dirigenza dei Red Devils ha perfezionato un accordo con la U.S. Soccer Federation, che consentirà all’allenatore di insediarsi a Old Trafford subito dopo aver concluso gli ultimi impegni professionali alla guida della nazionale degli Stati Uniti.

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Identità tattica e valorizzazione dei talenti per il rilancio dei Red Devils

La scelta della società britannica ricade su un profilo di consolidata esperienza internazionale, riconosciuto in tutta Europa per una filosofia di gioco propositiva, fondata su un calcio offensivo ad altissima intensità. Nel corso della propria carriera, Pochettino si è distinto non soltanto per l’abilità nel costruire squadre solide, compatte e coese sotto il profilo caratteriale, ma anche per uno straordinario percorso nella crescita e nello sviluppo dei singoli calciatori. Qualità ritenute fondamentali dalla dirigenza del Manchester United per aprire un nuovo ciclo tecnico competitivo e riconoscibile.

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Dalla Premier League ai trofei con il PSG fino ai Mondiali con gli Stati Uniti

Il curriculum del tecnico argentino testimonia una costante permanenza ai massimi livelli del calcio mondiale in diversi campionati. Dopo aver avviato la carriera da allenatore in Spagna con l’Espanyol nel 2009, Pochettino si è imposto in Premier League conducendo il Southampton fino allo storico record di punti del club nel massimo torneo inglese nel 2014. La definitiva consacrazione è arrivata durante le cinque stagioni al Tottenham, club trasformato in una protagonista stabile della Champions League grazie a quattro qualificazioni consecutive e allo storico approdo alla prima finale nella competizione nel 2019.

Nel 2021 è arrivato il trasferimento al Paris Saint-Germain, esperienza impreziosita dalla conquista del titolo di Ligue 1, della Coppa di Francia e del Trophée des Champions, prima del ritorno in Inghilterra sulla panchina del Chelsea nel 2023. Nell’ultimo incarico prima del ritorno in Premier League, infine, Pochettino ha guidato la nazionale statunitense fino agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, chiudendo positivamente la parentesi oltreoceano prima di raccogliere la sfida del Manchester United.