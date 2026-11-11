Inizia l’era Pochettino al Manchester United: come cambiano i Red Devils! Modulo, filosofia, giocatori chiave e formazione tipo

Come cambia il Manchester United con l’avvento in panchina di Mauricio Pochettino

L’approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United ridisegna radicalmente l’identità tattica dei Red Devils. L’allenatore argentino porta a Old Trafford i suoi principi cardine: pressing asfissiante a tutto campo, baricentro costantemente alto, transizioni verticali immediate e un’intensità atletica non negoziabile.

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Analizzando la conformazione della rosa attuale, Pochettino trova un gruppo ricco di elementi giovani ed esplosivi, ideale per implementare il suo prediletto 4-2-3-1 (flessibile verso il 4-3-3 o il 3-2-4-1 in fase di possesso), ma che richiederà una severa ristrutturazione delle distanze di squadra e dei compiti individuali.

1. Costruzione dal basso e linea altissima: la difesa Yoro-Martínez

Nel sistema di Pochettino, la fase difensiva parte dal coraggio di mantenere la linea a 40-50 metri dalla propria porta. Questo impone requisiti stringenti: velocità di recupero, anticipo e pulizia tecnica in uscita.

Tra i pali: La titolarità di Senne Lammens (classe 2002, 1.260 minuti disputati) risponde perfettamente all’esigenza di un portiere moderno, chiamato a fare da “sweeper-keeper” per coprire la profondità lasciata dalla retroguardia e avviare il possesso senza ricorrere al lancio cieco.

La titolarità di (classe 2002, 1.260 minuti disputati) risponde perfettamente all’esigenza di un portiere moderno, chiamato a fare da “sweeper-keeper” per coprire la profondità lasciata dalla retroguardia e avviare il possesso senza ricorrere al lancio cieco. I centrali di difesa: La coppia perfetta sulla carta è composta da Leny Yoro e Lisandro Martínez . La velocità e le leve lunghe di Yoro sono essenziali per assorbire i contropiedi avversari, mentre la grinta nell’anticipo e la visione da regista arretrato di Martínez garantiscono la pulizia del primo possesso. Matthijs de Ligt ed Harry Maguire rappresentano alternative strutturate per dominare i duelli aerei, ma rischiano di soffrire l’isolamento in campo aperto tipico delle squadre di Pochettino.

La coppia perfetta sulla carta è composta da e . La velocità e le leve lunghe di Yoro sono essenziali per assorbire i contropiedi avversari, mentre la grinta nell’anticipo e la visione da regista arretrato di Martínez garantiscono la pulizia del primo possesso. ed rappresentano alternative strutturate per dominare i duelli aerei, ma rischiano di soffrire l’isolamento in campo aperto tipico delle squadre di Pochettino. Le corsie esterne: I terzini fungono da stantuffi a tutta fascia. A destra, Diogo Dalot e Noussair Mazraoui garantiscono sovrapposizioni continue ed equilibrio tattico; a sinistra, le condizioni di Luke Shaw imporranno rotazioni frequenti, aprendo spazio alla freschezza del giovane Harry Amass o all’impiego tattico di Patrick Dorgu come terzino di spinta pura.

2. Il motore della mediana: la ricerca dell’equilibrio tra muscoli e regia

Nessuna squadra di Pochettino funziona senza un doppio pivot dinamico e complementare. Ai tempi del Tottenham la cerniera Wanyama-Dembélé dominava la Premier League; a Old Trafford il tecnico ha il materiale umano per replicare quella simbiosi tra interdizione e conduzione palla al piede.

Lo scudo difensivo: Carlos Baleba e Andrey Santos (calciatore che Pochettino conosce bene) sono i profili ideali per il ruolo di distruttori di gioco e guardaspalle della trequarti. Hanno il motore atletico per coprire orizzontalmente il campo, aggredire sulle seconde palle e impedire le ripartenze. L’eventuale recupero di Manuel Ugarte amplierebbe ulteriormente le opzioni di rottura pura.

e (calciatore che Pochettino conosce bene) sono i profili ideali per il ruolo di distruttori di gioco e guardaspalle della trequarti. Hanno il motore atletico per coprire orizzontalmente il campo, aggredire sulle seconde palle e impedire le ripartenze. L’eventuale recupero di amplierebbe ulteriormente le opzioni di rottura pura. Il vertice di risalita: Al fianco del mediano di rottura, Kobbie Mainoo è l’elemento attorno a cui costruire il centrocampo del futuro. La sua capacità di resistere alla pressione avversaria (press-resistance), girarsi nello stretto e verticalizzare ne fa il prototipo del centrocampista moderno amato dal tecnico. L’esperienza e la qualità balistica di Youri Tielemans offrono invece una soluzione alternativa di maggior palleggio e gestione dei ritmi nelle gare contro blocchi bassi.

3. Trequarti a massima intensità: la convivenza tra Bruno Fernandes, Mbeumo e Mount

Il reparto dei trequartisti richiede una transizione mentale: non solo estro e rifinitura, ma una mole di lavoro senza palla devastante per innescare il contro-pressing nella metà campo rivale.

Il fattore Bruno Fernandes: Il capitano portoghese (già 6 reti in stagione) resta il fulcro della produzione offensiva. Pochettino tuttavia gli chiederà maggiore disciplina posizionale nel semispazio centrale, limitando i lanci forzati per integrarsi in un flusso di combinazioni rapide con le ali.

Il capitano portoghese (già 6 reti in stagione) resta il fulcro della produzione offensiva. Pochettino tuttavia gli chiederà maggiore disciplina posizionale nel semispazio centrale, limitando i lanci forzati per integrarsi in un flusso di combinazioni rapide con le ali. Le corsie laterali: Bryan Mbeumo è un profilo “tagliato su misura” per l’argentino: disciplina difensiva ferrea, scatto bruciante e istinto nell’attaccare il secondo palo (caratteristiche simili a quelle esaltate in Son al Tottenham). Sull’out opposto, la gestione di Marcus Rashford rappresenta la prima grande scommessa: se accetterà i ripiegamenti e le corse all’indietro richiesti dal nuovo staff, tornerà a essere letale in campo aperto; in alternativa, la dedizione di Mason Mount (mezzala/sotto-punta di grande intelligenza tattica) o l’energia fisica di Patrick Dorgu e Amad Diallo garantiranno maggiore equilibrio.

4. Il rebus del centravanti: perché Šeško è il prototipo ideale

Il centravanti di Pochettino deve essere contemporaneamente il primo difensore, il punto d’appoggio per far salire la squadra e una minaccia letale dentro i sedici metri.

Benjamin Šeško: È il terminale naturale del progetto. Con la sua struttura fisica imponente, la mobilità nell’attaccare la profondità e l’efficacia nel gioco aereo, il classe 2003 richiama l’archetipo dell’attaccante moderno capace di fare reparto da solo e capitalizzare i cross bassi dei terzini.

È il terminale naturale del progetto. Con la sua struttura fisica imponente, la mobilità nell’attaccare la profondità e l’efficacia nel gioco aereo, il classe 2003 richiama l’archetipo dell’attaccante moderno capace di fare reparto da solo e capitalizzare i cross bassi dei terzini. Matheus Cunha: Con 4 reti e oltre 900 minuti accumulati, il brasiliano è un’arma tattica preziosissima. Più che prima punta statica, Cunha può agire da seconda punta aggressiva, svariare su tutto il fronte d’attacco o convivere con Šeško in una variante a due attaccanti con pressing feroce.

Con 4 reti e oltre 900 minuti accumulati, il brasiliano è un’arma tattica preziosissima. Più che prima punta statica, Cunha può agire da seconda punta aggressiva, svariare su tutto il fronte d’attacco o convivere con Šeško in una variante a due attaccanti con pressing feroce. Joshua Zirkzee: L’olandese rappresenta la variante manovriera: perfetto per venire incontro a legare il gioco e creare corridoi per gli inserimenti di Fernandes e Mbeumo, ma dovrà aumentare i giri del motore e la cattiveria sotto porta per conformarsi agli standard fisici richiesti dal tecnico.

La formazione tipo nel 4-2-3-1 di Pochettino

Ruolo Titolare ideale Principale alternativa POR Senne Lammens Karl Darlow TD Diogo Dalot Noussair Mazraoui DC Leny Yoro Matthijs de Ligt DC Lisandro Martínez Harry Maguire / Ayden Heaven TS Luke Shaw Patrick Dorgu / Harry Amass MED Kobbie Mainoo Andrey Santos / Manuel Ugarte CC Youri Tielemans Carlos Baleba ED Bryan Mbeumo Amad Diallo / Shea Lacey TRQ Bruno Fernandes Mason Mount ES Marcus Rashford Patrick Dorgu / Mason Mount ATT Benjamin Šeško Matheus Cunha / Joshua Zirkzee

Con questa impostazione, il Manchester United abbandona l’attendismo per trasformarsi in una squadra di ritmo, aggressione ultra-offensiva e occupazione scientifica degli spazi. La riuscita della transizione dipenderà dalla velocità con cui lo spogliatoio assorbirà i massacranti carichi atletici e i sincronismi di pressing pretesi da Pochettino.