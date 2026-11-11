Mancini: «Giovani? Dobbiamo chiamarli per conoscerli direttamente»

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza prima della Francia

C’è in palio il primato del girone nella notte di San Siro. La Nazionale è pronta a scendere in campo per il primo, affascinante impegno di questa sosta dedicata alle selezioni nazionali, con il fischio d’inizio fissato per domani, giovedì 12 novembre, alle ore 20:45. In casa azzurra la tensione è alta e l’obiettivo del Commissario Tecnico Roberto Mancini è estremamente chiaro: non lasciare punti per strada. Le parole in conferenza:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Cerchiamo conferme e dei miglioramenti. Ovviamente poi, visto che abbiamo sette punti e due partite da giocare, possiamo qualificarci. Mi sembra che sia una cosa buona. Barella e Cisse? L’effetto San Siro non mi condizionerà nelle scelte, farò quelle che riterrò giuste. L’ultima partita di Barella è stata ottima, così come quella di Cisse. Questo per noi è positivo»

GIOVANI – «Tutti volevano i giovani, e mi sembra anche giusto e logico. Cerchiamo di chiamarli, speriamo di azzeccare. Poi se ci sono partite o situazioni che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo come abbiamo sempre fatto. Però noi sappiamo già quelli di esperienza cosa ci possono dare. In questo momento l’obiettivo è far crescere i giovani. Carnesecchi e Vicario sono bravi, però non cambia molto. In quel ruolo lì, la sfortuna è chi viene dietro. Ce ne sono tanti di portieri bravi. Purtroppo non li ho con me da tanto quindi è difficile. Dobbiamo chiamarli per conoscerli direttamente, vederli solo in partita non si conoscono qualità e abitudini. In questi giorni abbiamo capito le qualità e se possono esserci utili in futuro, è questo l’obiettivo»

AVVERSARI – «L’andata è stata difficile, la Francia ci ha tenuto lì. Siamo stati bravi a difendere nel primo tempo. Domani sarà diversa, speriamo di vincere consapevoli che giochiamo contro una delle squadre più forti al mondo. Mbappè? Gli direi di non rischiare perché poi ha la Champions e deve recuperare bene. Ma la Francia ha così tanti attaccanti forti che non fa differenza»

PARTITA – «A Parigi è stata una buona partita, anche se in alcuni momenti la Francia ci ha messo un po’ lì. Ci sono state buone cose da parte nostra e domani speriamo di migliorare quello che non è andato bene»