Paura per Robert Sanchez: distrugge una Ferrari da 360mila euro al Nürburgring, portiere illeso!

Terribile incidente in Germania per l’estremo difensore spagnolo del Como Robert Sanchez: schianto a oltre 110 km/h contro le barriere del leggendario circuito

Attimi di grande paura per Robert Sanchez, portiere spagnolo di 28 anni attualmente in prestito al Como dal Chelsea. Il giocatore è rimasto coinvolto in un violento incidente automobilistico al Nürburgring, in Germania, mentre si trovava alla guida di una Ferrari 488 Challenge Evo dal valore di circa 360mila euro.

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L’impatto, avvenuto lunedì intorno alle 14:30, si è verificato nella famigerata curva Caracciola-Karussell. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, Sanchez avrebbe perso il controllo della vettura a circa 112 km/h, finendo contro le barriere. La parte anteriore della Ferrari è andata completamente distrutta.

La dinamica dell’incidente

Nonostante la violenza dello schianto, la notizia più importante riguarda le condizioni del portiere: Sanchez è uscito dall’auto sulle proprie gambe, senza riportare ferite. Secondo alcuni testimoni, avrebbe persino aiutato il personale a raccogliere i detriti finiti sulla pista. Per evitare di essere riconosciuto, avrebbe mantenuto a lungo il casco.

Un passato tra motori e velocità

Non è la prima volta che Sanchez finisce sotto i riflettori per episodi legati alle automobili. In passato aveva già ricevuto sanzioni per eccesso di velocità in Inghilterra. Ora farà ritorno in Italia per rimettersi a disposizione del Como durante la pausa per le Nazionali.