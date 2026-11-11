Rinnovo Carlos Augusto: distanza sull’ingaggio, il brasiliano chiede 5 milioni a stagione

I nerazzurri vogliono blindare Carlos Augusto fino al 2031, ma resta da trovare l’intesa economica: l’entourage punta a un ingaggio in linea con quello dei big della rosa

In casa Inter il mercato in entrata passa in secondo piano: la priorità è blindare i protagonisti della rosa. Tra le situazioni da risolvere c’è quella di Carlos Augusto, per il quale la dirigenza nerazzurra lavora da settimane al rinnovo contrattuale. Una questione da affrontare rapidamente, considerando anche l’interesse di diverse società nei confronti del brasiliano.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter avrebbe già trovato un’intesa sulla durata del nuovo accordo, che dovrebbe estendersi fino al 2031. Una soluzione gradita sia al giocatore sia al suo entourage, guidato da Beppe Riso.

Il vero ostacolo riguarda però lo stipendio. La proposta di Marotta e Baccin sarebbe quella di passare dagli attuali 2,5 milioni a 3,3 milioni di euro a stagione più bonus. Una cifra che non soddisferebbe il calciatore, intenzionato a raggiungere quota 5 milioni annui.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

L’entourage guarda agli stipendi dei principali protagonisti nerazzurri: Dimarco percepisce circa 5,2 milioni, mentre Bastoni arriva a 5,5 milioni.

Un elemento da considerare è anche il Decreto Crescita, che permetterebbe all’Inter di contenere il costo lordo dell’ingaggio del brasiliano rispetto a quello di altri calciatori.

Adesso la palla passa alla società: il contratto attuale scadrà tra 19 mesi e i nerazzurri vogliono evitare di arrivare troppo vicini alla scadenza.

Carlos Augusto vuole un riconoscimento economico importante: l’Inter è chiamata ad accelerare per trovare la soluzione.