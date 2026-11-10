Calciomercato Juventus: si separano le strade con Zhegrova a gennaio? I PRO e CONTRO di una possibile cessione del kosovaro

Calciomercato Juventus: Edon Zhegrova potrebbe essere ceduto a gennaio. Ecco l’analisi di vantaggi e svantaggi di un suo possibile addio

L’avvicinarsi della sessione invernale di riparazione pone la Juventus di fronte a un bivio legato al futuro di Edon Zhegrova. La dirigenza è chiamata a sciogliere un nodo complesso: sacrificare l’esterno kosovaro per alleggerire il monte ingaggi e snellire la rosa, oppure preservare un jolly offensivo imprevedibile, capace di spaccare i match più bloccati. Il confronto tra le parti evidenzia argomentazioni contrastanti tra compatibilità tattica, bilancio e utilità sul campo.

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I motivi dell’addio: le richieste di Spalletti e il risparmio economico

Sul fronte della separazione pesano motivazioni concrete. Il primo ostacolo è rappresentato dal difficile incastro con i dettami di Luciano Spalletti: il tecnico toscano esige dagli esterni un sacrificio costante nella fase di non possesso, evidenziando nel kosovaro lacune nelle coperture preventive e nella continuità di rendimento.

A ridurre ulteriormente lo spazio a disposizione ha contribuito la mancata iscrizione nelle liste UEFA, che confina il giocatore alle sole gare di Serie A all’interno di un reparto trequarti già densissimo di opzioni. Di fronte alla comprensibile voglia del classe 1999 di trovare continuità altrove, una cessione offrirebbe al club benefici contabili immediati:

Una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 15 milioni di euro ;

; Lo sgravio a bilancio di un ingaggio lordo pari a circa 4,6 milioni di euro a stagione ;

; Risorse fresche da reinvestire per puntellare altri settori dell’organico.

Perché può restare: incisività da subentrato e rischio rosa corta

A suggerire prudenza, d’altro canto, sono i numeri e le doti tecniche del calciatore. Pur impiegato a singhiozzo, il fantasista vanta una media realizzativa rapportata ai minuti giocati tra le più alte della squadra. La specialità nell’uno contro uno, l’esplosività nello scatto e la capacità di creare superiorità numerica costituiscono una risorsa preziosa per scardinare le retroguardie avversarie nell’ultimo quarto d’ora di gara.

Inoltre, privarsi di un attaccante nel pieno della maturità e finalmente integro sul piano fisico esporrebbe la rosa a pericoli concreti in caso di infortuni o squalifiche nei mesi decisivi dell’anno. Senza tralasciare il rischio di registrare una minusvalenza rispetto all’investimento iniziale.

Spetterà ai vertici bianconeri prendere una posizione definitiva, trovando la sintesi perfetta tra le esigenze di bilancio e le ambizioni sportive della squadra nella seconda metà di stagione.