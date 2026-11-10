Zaniolo via dal ritiro dell’Italia, poi esce allo scoperto sui social: «Lasciare Coverciano non è stato facile». Spiegata così la sua decisione!

Zaniolo ha lasciato il ritiro di Coverciano della Nazionale italiana. Con una lettera sui social ha spiegato i motivi della sua decisione

Vigilia agitata per l’Italia di Roberto Mancini in vista dell’attesissimo scontro diretto contro la Francia, fissato per giovedì 12 novembre sul prato di San Siro e valido per il quinto turno del Gruppo A di Nations League. Il quartier generale di Coverciano è stato scosso da una doppia defezione nel giro di poche ore: all’assenza forzata di Gianluca Mancini, costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un risentimento muscolare al flessore della coscia destra, si è aggiunto il repentino addio di Nicolò Zaniolo.

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Nessun infortunio: la richiesta di privacy di Zaniolo sui social

A differenza di quanto accaduto nella precedente sosta di ottobre, quando problemi di natura fisica avevano frenato il suo cammino in azzurro, per il calciatore di proprietà dell’Udinese non si tratta di un guaio clinico. La decisione di abbandonare il raduno è legata esclusivamente a dinamiche private ed extrasportive.

Per spegnere sul nascere indiscrezioni e speculazioni, l’attaccante ha affidato a una storia sul proprio profilo Instagram le ragioni del suo distacco dalla Nazionale, confermando l’attaccamento alla maglia azzurra e ringraziando l’ambiente:

“Lasciare Coverciano non è stato facile, ma ho preso questa decisione per motivi strettamente personali. Vestire l’azzurro è sempre motivo d’orgoglio. Grazie al Mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza. Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che non mi appartengono. Questa maglia la porto nel cuore, e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla. Nicolò”

Il reparto offensivo azzurro: le alternative a disposizione di Mancini

Resta ora da capire se il commissario tecnico deciderà di convocare d’urgenza un sostituto per colmare la casella lasciata libera o se affronterà il prestigioso incrocio con i transalpini affidandosi unicamente alle risorse già presenti nel gruppo.

Le opzioni offensive per la sfida di Milano non mancano, spaziando da interpreti esperti a volti nuovi dal grande potenziale. Nel ventaglio di scelte a disposizione dello staff figurano infatti Gianluca Scamacca, Nicolò Cambiaghi, Alphadjo Cisse, i fratelli Francesco Pio e Sebastiano Esposito, oltre a profili di Luca Koleosho, Mattia Liberali e Antonio Vergara. Una batteria d’attacco eterogenea su cui Mancini dovrà far leva per scardinare la retroguardia avversaria in una serata fondamentale per il destino dell’Italia nella competizione.